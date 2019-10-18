"Москвич-2141" Виктора Цоя занесло, так как машина ехала на участке дороги с различным коэффициентом сцепления, сообщает "Фонтанка".
В августе 1990 года машину Виктора Цоя вынесло под автобус "Икарус" на 35-м километре дороги Слока — Талси в Латвии.
В результате аварии Цой погиб. До сих пор точная причина ДТП неизвестна. По одной из версий, Виктор Цой заснул за рулем.
Лев Годованник, автор журналистского расследования, получил в Латвии технический паспорт того участка дороги и передал его эксперту ИБДД СПбГАСУ.
Фото: pravda.ru
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