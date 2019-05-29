Кит Харингтон из "Игры престолов" лечится от алкоголизма и депрессии из-за завершения сериала

Близкий друг Кита Харингтона, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Игра престолов", рассказал об алкоголизме и депрессии актера. Оказалось, что Харингтон вместе со своей женой тайно проходит курс реабилитации от депрессии и алкогольной зависимости в в элитной клинике Prive-Swiss.



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Месячный курс реабилитации в клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут стоит 120 тысяч долларов. Как пояснил близкий друг Харингтона, причиной его психологического расстройства стало завершение сериала "Игра престолов". Завершение проекта, над которым актер работал не один год стало для него большим ударом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что фанаты "Игры престолов" требуют от HBO переснять последний сезон сериала, поскольку он был написан не автором оригинальной серии.

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