Ученый считает, что финал "Игры престолов" подарит фанатам открытую концовку

Всемирно известный сериал "Игра престолов" закончиться совсем не тем, чего ждут от него фанаты.



Игра Престолов - пересказ 1-7 сезонов. Вспоминаем события перед премьером 8 сезона!

Об этом заявил американо-немецкий ученый и специалист по Средним векам Рихард Утц.

Вполне возможно, что бесконечные продолжительные конфликты, показанные в сериале, не разрешатся и в финальной серии. Она, кстати, будет показана уже в это воскресенье.

Зрителей, считает Утц, создатели известного телесериала могут оставить с открытым финалом и "бесплодной землей" на руинах войны.

Перед началом восьмого, финального сезона телесаги ученый был уверен, что кто-нибудь из основных персонажей возьмет на себя ответственность и приведет сюжет если не к хэппи-энду, то к какому-то разрешению конфликта.

Но, сетует Рихард Утц, все идет к тому, что Вестерос ждет лишь продолжение хаоса.

Предыстория сериала и сам его сюжет, убежден Утц, цикличны.

"Войны, которая положит конец всем войнам", не будет, убежден ученый.