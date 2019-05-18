Ученый считает, что финал "Игры престолов" подарит фанатам открытую концовку

Всемирно известный сериал "Игра престолов" закончиться совсем не тем, чего ждут от него фанаты.
Об этом заявил американо-немецкий ученый и специалист по Средним векам Рихард Утц.
Вполне возможно, что бесконечные продолжительные конфликты, показанные в сериале, не разрешатся и в финальной серии. Она, кстати, будет показана уже в это воскресенье.
Зрителей, считает Утц, создатели известного телесериала могут оставить с открытым финалом и "бесплодной землей" на руинах войны.
Перед началом восьмого, финального сезона телесаги ученый был уверен, что кто-нибудь из основных персонажей возьмет на себя ответственность и приведет сюжет если не к хэппи-энду, то к какому-то разрешению конфликта.
Но, сетует Рихард Утц, все идет к тому, что Вестерос ждет лишь продолжение хаоса.
Предыстория сериала и сам его сюжет, убежден Утц, цикличны.
"Войны, которая положит конец всем войнам", не будет, убежден ученый.
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