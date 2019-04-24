Парламент Франции разработал законопроект по реставрации Нотр-Дама

Парламентарии представили кабинету министров Франции законопроект, в котором рассматривается механизм восстановления собора Парижской Богоматери. Об этом рассказала представитель правительства Франции Сибет Ндияй.
Согласно законопроекту, для людей, которые жертвуют на восстановление собора будут распространяться налоговые льготы. Также законопроект содержит алгоритм, по которому должны будут приниматься пожертвования.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с председателем Правления Гильдии храмоздателей, заслуженным архитектором России Андреем Анисимовым, в котором он рассказал о том, что шпиль собора Парижской Богоматери вряд ли удастся восстановить.
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