Парламент Франции разработал законопроект по реставрации Нотр-Дама

Парламентарии представили кабинету министров Франции законопроект, в котором рассматривается механизм восстановления собора Парижской Богоматери. Об этом рассказала представитель правительства Франции Сибет Ндияй.



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Согласно законопроекту, для людей, которые жертвуют на восстановление собора будут распространяться налоговые льготы. Также законопроект содержит алгоритм, по которому должны будут приниматься пожертвования.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с председателем Правления Гильдии храмоздателей, заслуженным архитектором России Андреем Анисимовым, в котором он рассказал о том, что шпиль собора Парижской Богоматери вряд ли удастся восстановить.

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