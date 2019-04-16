Пока специалисты проводят осмотр уцелевших конструкций Собора Парижской Богоматери напрашивается вполне логичный вопрос — смогут ли архитекторы полностью восстановить культовый храм? Потому что вполне может быть, что тот самый первоначальный Нотр-Дам потерян навсегда.
Об интересных подробностях грядущих восстановительных работ Нотр-Дама "Правде.Ру" рассказал председатель Правления Гильдии храмоздателей, заслуженный архитектор России Андрей Анисимов.
Отвечая на вопрос, можно ли воссоздать собор в том виде, что существовал до пожара, архитектор сказал, что в техническом плане это возможно.
"Но это маловероятно, поскольку в Европе действует хартия по правилам реставрации, которая запрещает современным архитекторам имитировать древние постройки и сооружения", - отметил он.
По мнению эксперта , в будущем Нотр-Дам переведут из действующего храма в исторический экспонат. Утраченные элементы кровли будут дополнены уже современными конструкциями. Возможно, сделают некую экспозицию, которая будет отображать древние части сооружения и современные конструкции.
Он предположил, что шпиль собора, который рухнул во время пожара, восстановить не удастся.
"Просто в Европе не принято так, как делают у нас в России. В пример можно привести Колизей. Сохранившаяся его мраморная часть была дополнена кирпичной кладкой для завершенности сооружения. Никто не говорит о том, чтобы вновь вытачивать мраморные колонны для придания Колизею первозданного внешнего вида", — рассказал "Правде.Ру" Андрей Анисимов.
Он затруднился сказать, сколько времени может уйти на восстановление собора: "Сложно сказать. Боюсь, что не доживу до этого момента. Скорее всего только на расчистку последствий пожара уйдет не меньше года".
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с писательницей, драматургом и публицистом Еленой Чудиновой, в котором она призвала разобраться с юридическим аспектом трагедии в Париже.
Читайте также:
Елена Чудинова о Нотр-Даме: "Все поколения предков твоей крови кричат"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.