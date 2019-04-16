Архитектор: Нотр-Дам едва ли восстановят в прежнем виде

Пока специалисты проводят осмотр уцелевших конструкций Собора Парижской Богоматери напрашивается вполне логичный вопрос — смогут ли архитекторы полностью восстановить культовый храм? Потому что вполне может быть, что тот самый первоначальный Нотр-Дам потерян навсегда.





Пожар в Нотр-Дам потушен

Об интересных подробностях грядущих восстановительных работ Нотр-Дама "Правде.Ру" рассказал председатель Правления Гильдии храмоздателей, заслуженный архитектор России Андрей Анисимов.

Отвечая на вопрос, можно ли воссоздать собор в том виде, что существовал до пожара, архитектор сказал, что в техническом плане это возможно.

"Но это маловероятно, поскольку в Европе действует хартия по правилам реставрации, которая запрещает современным архитекторам имитировать древние постройки и сооружения", - отметил он.

По мнению эксперта , в будущем Нотр-Дам переведут из действующего храма в исторический экспонат. Утраченные элементы кровли будут дополнены уже современными конструкциями. Возможно, сделают некую экспозицию, которая будет отображать древние части сооружения и современные конструкции.

Он предположил, что шпиль собора, который рухнул во время пожара, восстановить не удастся.

"Просто в Европе не принято так, как делают у нас в России. В пример можно привести Колизей. Сохранившаяся его мраморная часть была дополнена кирпичной кладкой для завершенности сооружения. Никто не говорит о том, чтобы вновь вытачивать мраморные колонны для придания Колизею первозданного внешнего вида", — рассказал "Правде.Ру" Андрей Анисимов.

Он затруднился сказать, сколько времени может уйти на восстановление собора: "Сложно сказать. Боюсь, что не доживу до этого момента. Скорее всего только на расчистку последствий пожара уйдет не меньше года".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с писательницей, драматургом и публицистом Еленой Чудиновой, в котором она призвала разобраться с юридическим аспектом трагедии в Париже.

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