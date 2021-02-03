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Visa создает сервис по покупке и обмену криптовалюты

Криптовалюты

Visa идет в ногу со временем и разработала программу Pilot API. Данный сервис поможет снизить риски при приобретении криптовалюты и сделает весь процесс максимально безопасным. Партнером по всем техническим вопросам станет компания Anchorage. Банк из Канзаса станет первым клиентом сервиса, который поможет пользователям Visa использовать биткоин.

Visa создает сервис по покупке и обмену криптовалюты

На сайте Visa появилась первая информация об программе Crypto API, которая откроет новые возможности всем клиентам.

"Программа API легко подключается к инфраструктуре, предоставляемой партнером Visa федеральным банком Anchorage, что даст нашим пользователям приобретать и обменивать криптовалютные активы, выбирая их в качестве инвестиций".

Глава Visa Джек Форестелл уверен, что компания станет связующим звеном между индустрией цифровых активов с уже имеющейся системой денежных переводов.

"Visa станет мостом между криптовалютами и нашей сетью, которая насчитывает более 60 млн пользователей. На данный момент мы первые предоставляем отрасль для хранения криптовалют как на кошельках так и на более чем 34 платформах. Данная программа позволит повысить ценность Visa в глазах наших клиентов и крупных компаний".

Программа API это новое решение в сфере криптовалют с общей капитализацией в $1 трлн.

Автор: Павел Новиков
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