Как придать объем тонким волосам: простые и эффективные методы

Секреты густоты: как увеличить объем волос без лишних усилий

С возрастом густота волос может уменьшаться, и даже когда-то пышные локоны теряют объем после мытья и укладки. Однако существуют различные способы сделать волосы визуально более густыми. Правильная стрижка, особенно для кудрявых или волнистых волос, может добавить объем и структурность, создавая ощущение полноты.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Для прямых волос можно рассмотреть легкую биозавивку и стрижку с подвижными слоями. Эксперименты с цветом, такие как контурирование и использование комбинации светлых и темных оттенков, могут придать волосам глубину и объем. Важно избегать тяжелых укладочных средств, которые могут утяжелять пряди, и вместо этого использовать гели на водной основе, чтобы сохранить естественный объем и движение волос.

Клипсы для наращивания волос также могут быть быстрым решением для придания объема, однако их не следует носить слишком часто, чтобы не повредить натуральные волосы.

Игра с пробором, например, смена центрального на боковой, также может увеличить объем, особенно если правильно уложить волосы у корней.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин. == Строение == Часть волоса расположенная над поверхностью кожи называется стержнем, находящаяся в коже — волосяным корнем (или волосяной луковицей). В месте выхода волоса из толщи кожи образуется углубление — волосяная воронка. Луковица окружена волосяным мешочком — фолликулом. От формы фолликула зависит тип волос: прямые волосы растут из круглого фолликула, слегка вьющиеся — из овального, а кудрявые — из почкообразного. Каждый волос состоит из трёх слоёв. Наружный слой, кутикула, образован плоскими ороговевшими клетками пропитанными кератином и которые располагаются перекрывая друг друга подобно черепице крыши, выполняет защитную функцию. Когда чешуйки кутикулы лежат плотно, аккуратно перекрываясь, волосы шелковистые, мягкие и блестящие. Если же клетки кутикулы физически или химически повреждены, волосы лишаются блеска, становятся ломкими и легко путаются. Внутри от кутикулы находится корковое вещество, кортекс, состоящее из удлинённых ороговевших клеток, содержащих пигмент меланин, определяющий естественный цвет волос. Этот слой придаёт волосу прочность и эластичность. Центральная часть волоса представлена мозговым веществом, сердцевиной, состоящим из ороговевших кубических клеток и воздушных полостей между ними. Этот слой отсутствует в тонких (пушковых) волосах. Назначение этого слоя неизвестно, но предполагается, что по нему поступают питательные вещества к кортексу и кутикуле. Этим можно объяснить быстрое изменение волос при заболевании. Волосы в нормальном положении располагаются наклонно к плоскости поверхности кожи с направлением наклона вдоль линий Лангера, за исключением ресниц, волос преддверия полости носа и наружного слухового прохода, которые всегда расположены под прямым углом к поверхности, а первые два и брови не имеют мышц, поднимающих волосы (лат. musculus arrectores pilorum). Естественный блеск волос зависит от их собственной жировой смазки, включающей антисептик[какой?], который помогает в борьбе с чужеродными микроорганизмами. В коже находятся сальные железы, они выделяют свой секрет в волосяные фолликулы. Так смазка секрет даёт прекрасную защиту стволу волоса, сглаживая поверхность кутикулы и помогая волосу удерживать влагу и сохранять эластичность. Чем ровнее поверхность кутикулы, тем больше света отражается от волос и тем ярче их блеск. Поэтому гораздо труднее добиться блеска вьющихся волос, чем прямых. В некоторых случаях, например при чрезмерной гормональной активности, когда сальные железы выделяют слишком много секрета, волосы становятся жирными. Если же секрета слишком мало, волосы становятся сухими. == Функции волос == У многих млекопитающих есть мех и другие волосы, которые выполняют различные функции. Шерсть обеспечивает терморегуляцию и маскировку для многих животных; для других она подает сигналы другим животным, такие как предупреждения, спаривание или другие коммуникативные проявления; а для некоторых животных шерсть обеспечивает защитные функции и, редко, даже защиту от нападения. Волосы также выполняют сенсорную функцию, расширяя осязание за пределы поверхности кожи. Защитные волоски дают предупреждения, которые могут спровоцировать реакцию отскока. === Теплорегуляция === В то время как люди разработали одежду и другие средства сохранения тепла, волосы на голове служат главным образом источником теплоизоляции и охлаждения (когда пот испаряется с намокших волос), а также защиты от воздействия ультрафиолетового излучения. Функция волос в других местах обсуждается. Волосы на теле человека помогают регулировать внутреннюю температуру. Когда телу слишком холодно, выпрямляющие мышцы, прикрепленные к волосяным фолликулам, сокращаются, заставляя волосы в этих фолликулах «вставать». Таким образом волосы образуют теплоудерживающий слой над эпидермисом. Этот процесс формально называется пилоэрекцией, происходящей от латинских слов «pilus» («волосы») и «erectio» («поднимающийся»), но более широко известен как «гусиная кожа». Это более эффективно у других млекопитающих, мех которых распушается, создавая воздушные карманы между волосками, изолирующими тело от холода. Противоположные действия происходят, когда тело слишком теплое; выпрямляющие мышцы заставляют волосы плотно прилегать к коже, что позволяет теплу эффективнее уходить. === Защита === У некоторых млекопитающих, таких как ежи и дикобразы, волосы были модифицированы в жесткие шипы или иглы. Они покрыты толстыми кератиновыми пластинами и служат защитой от хищников. Густые волосы, такие как львиная грива и мех медведя гризли, обеспечивают некоторую защиту от физических повреждений, таких как укусы и царапины. === Осязание === Смещение и вибрация стержней волос обнаруживаются нервными рецепторами волосяных фолликулов и нервными рецепторами в коже. Волосы могут ощущать движение воздуха, а также прикосновение физических объектов, и они обеспечивают сенсорное восприятие присутствия эктопаразитов. Некоторые волосы, такие как ресницы, особенно чувствительны к присутствию потенциально вредных веществ. ==== Брови и ресницы ==== Брови обеспечивают умеренную защиту глаз от грязи, пота и дождя. Они также играют ключевую роль в невербальном общении, помогая проявлять такие эмоции, как печаль, гнев, удивление и волнение. У многих других млекопитающих они содержат гораздо более длинные, похожие на усы волоски, которые действуют как тактильные датчики. Ресницы растут по краям века и защищают глаз от грязи. Ресницы для людей, верблюдов, лошадей, страусов и т. д. используются для определения, когда грязь, пыль или любой другой потенциально опасный объект находится слишком близко к глазу. В результате этого ощущения глаз рефлекторно закрывается. == Филогенез == Волосы происходят от общего предка млекопитающих, синапсидов, около 300 миллионов лет назад. В настоящее время неизвестно, на каком этапе синапсиды приобрели характеристики млекопитающих, такие как волосы на теле и молочные железы, поскольку окаменелости редко дают прямые доказательства наличия мягких тканей. Отпечаток кожи на животе и нижней части хвоста пеликозавра, возможно, гаптода, показывает, что базальный синапсид имел поперечные ряды прямоугольных щитков, похожих на щитки современного крокодила таким образом, возраст приобретения волос логически не мог быть раньше, чем ~ 299 млн лет, исходя из современного понимания филогении животного. Исключительно хорошо сохранившийся череп Estemmenosuchus, терапсида из верхней перми, показывает гладкую, безволосую кожу с тем, что кажется железистыми углублениями, хотя, как полуводный вид, он, возможно, не был особенно полезен для определения покровов наземных видов. Древнейшие бесспорно известные окаменелости с однозначными отпечатками волос относятся к келловейскому периоду (поздняя средняя юра)Castorocauda и несколько современных харамийид, оба цинодонты, близкие к млекопитающим, дают возраст не позднее ~ 220 млн лет на основе современного филогенетического понимания этих клад. Совсем недавно исследования терминальных пермских русских копролитов позволили предположить, что синапсиды, не принадлежащие к млекопитающим той эпохи, имели мех. Если это так, то это самые древние из известных остатков волос, демонстрирующие, что мех появился ещё в позднем палеозое. У некоторых современных млекопитающих есть специальная железа перед каждой глазницей, используемая для чистки шерсти, называемая хардериевой железой. Отпечатки этой структуры обнаружены в черепе мелких ранних млекопитающих, таких как морганукодон, но не у их предков-цинодонтов, таких как тринаксодон. Все волоски меха у современных животных связаны с нервами, и поэтому мех также служит передатчиком для сенсорного ввода. Мех мог развиться из сенсорных волос (усов). Сигналы от этого сенсорного аппарата интерпретируются в неокортексе, участке мозга, который заметно увеличился у таких животных, как морганукодон и гадрокодиум.У более продвинутых терапсидов могла быть комбинация обнаженной кожи, усов и щитков. Полный волосяной покров, вероятно, не развивался до перехода от терапсид к млекопитающим. Более продвинутые, более мелкие терапсиды могли иметь комбинацию волос и щитков, комбинация, все ещё встречающаяся у некоторых современных млекопитающих, таких как грызуны и опоссумы.Высокая межвидовая изменчивость размера, цвета и микроструктуры волос часто позволяет идентифицировать виды на основе отдельных волосяных волокон. В той или иной степени у большинства млекопитающих некоторые участки кожи лишены натуральных волос. На теле человека голая кожа находится на брюшной части пальцев, ладоней, подошв ног и губ, которые являются частями тела, наиболее тесно связанными с взаимодействием с окружающим миром, а также малыми половыми губами и головкой полового члена. В голой коже человека есть четыре основных типа механорецепторов: тельца Пачини, тельца Мейснера, диски Меркеля и тельца Руффини. У голого землекопа (Heterocephalus glaber) развилась кожа, лишенная общего пелагического волосяного покрова, но сохранившая длинные, очень редко рассеянные тактильные волоски по всему телу. Гладкость — это черта, которая может быть связана с неотенией. === Эволюция волосяного покрытия у человека === Биологи-эволюционисты предполагают, что род Homo возник в Восточной Африке примерно 2,5 миллиона лет назад. Они изобрели новые методы охоты. Диета с высоким содержанием белка привела к увеличению размеров тела и мозга. Яблонски постулирует, что увеличение размера тела в сочетании с усиленной охотой в течение дня на экваторе вызвало большую потребность в быстром отводе тепла. В результате у людей развилась способность потеть: процесс, которому способствовала потеря волос на теле. Другим фактором эволюции человека, который также имел место в доисторическом прошлом, был преимущественный отбор для неотении, особенно у женщин. Идее о том, что взрослые люди проявляют определённые неотенические (ювенильные) черты, не проявляющиеся у других человекообразных обезьян, около столетия. Луис Болк составил длинный список таких признаков, а Стивен Джей Гулд опубликовал краткий список в Онтогенезе и филогенезе.Кроме того, педоморфные характеристики у женщин часто признаются желательными мужчинами в развитых странах. Например,Пушковые волосы is a juvenile characteristic. Однако, в то время как у мужчин половая дифференциация терминальных волос становится длиннее, грубее, гуще и темнее, у женщин этого не происходит, оставляя их пушковые волосы видимыми. == Онтогенез волос у человека == У человека в течение жизни сменяется три категории волосяного покрова. Первый, или зародышевый (лануго) появляется на 3-4 месяце внутриутробной жизни когда появляются зачатки волос в виде выступов эпидермиса, до его начала ороговения, в нижележащую соединительную ткань. Перед рождением его сменяет детский, или вторичный волосяной покров: все тело усеяно мелкими светлыми и тонкими волосиками, имеющими сердцевину. Уже в раннем детстве на голове, бровях и ресницах они утолщаются и удлиняются. Третичный, или терминальный волосяной покров образуется к началу полового созревания с появлением густых волос на лобке и в подмышечных впадинах, а позднее — на животе, груди, конечностях и на лице. Для него характерны большие вариации. При необходимости волосы могут быть удалены с помощью депиляции (на время) или эпиляции (навсегда). == Циклы роста волос == Живая часть волоса находится под эпидермисом. Выросший из-под него волос состоит из мёртвой ткани. В жизненном цикле волоса (волосяной сумки) учёные выделяют три стадии или фазы. Первая, анаген — фаза активного роста. В анагене стволовые клетки волосяного фолликула встраиваются в тело волоса и волос удлиняется. Вторая стадия, катаген — промежуточная, в катагене волос перестаёт расти и начинается его дегенерация. Третья и последняя стадия, телоген или фаза отдыха — полное прекращение роста, волос некоторое время ещё остаётся в волосяной сумке и затем выпадает. При развитии волоса[когда?] его эпидермальный зачаток — волосяная луковица — глубоко внедряется в толщу дермы, образуя волосяную сумку. В дно луковицы вдаётся волосяной сосочек — питающий луковицу участок дермы с кровеносными сосудами и нервами. Клетки луковицы, размножаясь, обеспечивают рост волоса, стержень которого состоит из трёх слоёв, образованных уже мёртвыми, ороговевшими клетками: более или менее рыхлой сердцевины, плотного коркового слоя и кутикулы (её клетки, уложенные подобно черепице, образуют на поверхности волоса заострённые ступеньки). В конце концов старый волос выпадает под действием роста нового, и цикл начинается снова. Первая стадия продолжается от двух до четырёх лет, вторая стадия — всего 15—20 дней, а последняя — от 90 до 120 дней. В любой момент около 93 % волос находится в первой фазе роста, 1 % — во второй фазе и 6 % — в третьей. Волосы головы, которые реагируют на гормональное воздействие так же, как и волосы тела, генетически запрограммированы повторять цикл роста 24—25 раз в течение жизни человека. == Типы волос == === Волосяной покров человека === Волосяной покров человека представлен разного типа волосами растущими на коже по всей поверхности тела, кроме: ладони, подошвы, боковые поверхности пальцев, тыльная поверхность дистальных фаланг, красная кайма губ, соски, малые половые губы, внутренняя поверхность больших половых губ, клитор, головка полового члена, внутренний листок крайней плоти. Распределяются с частотой 9—22 на см². Существуют индивидуальные отличия как в количестве таких волос, так и в глубине залегания волосяных фолликулов. Типы волос человека: Длинные У детей расположены в волосистой части головы (несмотря на то, что кожа головы человека почти вся покрыта волосами, волосистой частью называется часть покрытая длинными волосами в мозговой части черепа, за исключением лба и наружного уха). У взрослых (в том числе детей с периода полового созревания) — волосистая часть головы, борода, усы, подмышечные впадины, лобок, половые органы. Распределение — неравномерное: больше всего волос (90 000—150 000) — на своде черепа (распределяются с частотой 200—460 на см²). Длинные волосы тела взрослого человека имеют определённые различия в зависимости от области расположения на теле, а также имеют половые и индивидуальные отличия. Среди них можно выделить: свойственные мужчинам и женщинам: волосы волосистой части головы, волосы промежности и лобковой области, волосы подмышечных ямок; присущие в основном мужчинам (не у всех): волосы груди, волосы живота, волосы спины, волосы на руках и на ногах, длинные волосы лица (борода, усы). Щетинистые У детей — ресницы, брови. У взрослых — брови, ресницы, волосы в наружном слуховом проходе и преддверии носовой полости, возле ануса. Реснитчатые волосы относительно малочисленны. В среднем брови содержат 600, ресницы — 400 волосков. Пушко́вые На остальной части тела. При этом у детей и женщин более короткие, тонкие и светлые, малозаметные. У мужчин более жёсткие, длиннее и пигментированнее, у части мужчин на коже груди, в околососковой области, околопупочной области, средней линии живота, спине могут расти волосы схожие с длинными. === Волосяной покров животных === Волосяной покров животных имеет некоторые отличия. В частности нередко он представлен двухъярусным составом, покровными остистыми волосами и более коротким пушковыми волосами. Расположены они у большинства животных значительно гуще, чем у человека. Также, ряд животных имеют видоизменённые волосы: иглы, тактильные (чувствительные) вибриссы. == Цвет волос == Цвет волос зависит от генов их определяющих, фенотипический проявляющихся зависимостью от соотношения двух видов пигмента (меланина): эумеланина и феомеланина. Основная разница этих видов — это форма их гранул. В большинстве случаев гранулы меланина удлинённой формы, они и называются эумеланином. Гранулы феомеланина имеют круглую или овальную форму. Другое название этих пигментов, соответственно: гранулированный и диффузный. Гранулированный пигмент (эумеланин) коричневого цвета, он состоит из сочетания трёх цветов: синего, красного и жёлтого. Диффузный (феомеланин) — жёлтый. Все натуральные волосы содержат оба вида пигментов. Всего может быть три цвета волос: блондины, рыжие и брюнеты, а оттенков насчитывают около 300 видов. Чёрные волосы содержат больше эумеланина, у природных блондинов — больше феомеланина. Большая концентрация феомеланина даёт волосам медный оттенок. Иногда круглые или овальные гранулы оказываются в комбинации со средним количеством удлинённых, тогда волосы приобретают насыщенный рыже-коричневый оттенок. Если же круглые гранулы комбинируются с большим количеством удлинённых, тогда чернота почти скрывает рыжий цвет, хотя он все ещё придаёт лёгкий рыжий оттенок волосам, что отличает их от совершенно чёрных. == Патологии волос == === Патологии роста волос === Волосы могут расти на участках кожи несвойственных для данного типа волос, либо иметь отклонения в строении самого стержня волос. Гипертрихоз, в том числе гипертрихоз сцепленный с X-хромосомой Гирсутизм Невус Беккера Трихомегалия — врождённый или приобретённый избыточный рост ресниц Синдром Фогта-Коянаги-Харады Врождённые алопеции Болезнь курчавых волос Гигантская аксональная нейропатия с вьющимися волосами Синдром Бьёрнстада Синдром ломких волос Сабинаса (синдром ломких волос с психическим дефицитом) Трихотиодистрофия Вросший волос Шиповидный трихостаз (пучковые волосы) Трихоптилоз (секущиеся волосы) Дисплазия волос Веретенообразная аплазия (монилетрикс) Хохлатые волосы Раздвоенные волосы Скрученные волосы Синдром рыхлых анагеновых волос Кольцевидные (опоясанные) волосы Синдром нерасчёсываемых волос Волосяная киста Трихобазалиома Седина — гипопигментация волос, обычно возрастная. Но может быть и при некоторых патологиях, к примеру при альбинизме, витилиго. Мозаичная окраска волос === Выпадение волос === Выпадение волос — это физиологический процесс, происходящий вследствие роста и обновления клеток кожи и её придатков. Нормой считается 60-100 выпавших волос за день. У животных также происходит массовое сезонное выпадение волос связанное с линькой. Выпадение волос сверх этого количества говорит о заболевании волос — алопеции, в том числе у животных. Алопеция — это прогрессирующее выпадение волос, приводящее к облысению головы или других волосистых участков кожи. Выделяют алопецию: по распространённости тотальную или атрихию (выпадение и отсутствие волос на голове (включая брови и ресницы) и даже на всём теле); диффузную или гипотрихию (истончение и поредение волос по всей голове или телу, в том числе: синдром Унна, анагеновое облысение, телогеновое облысение, при асбестовидном лишае); очаговую или гнёздную (возникновение очагов полного отсутствия волос, в том числе: лобная фиброзная алопеция, височная треугольная алопеция, офиазис (лентовидная алопеция)); по рубцеванию волосяного фолликула рубцовую (волосы не растут на коже рубцов): первичную, к примеру при псевдопеладе (круговая атрофическая алопеция), декальвирующем фолликулите Кенко, расслаивающем целлюлите Пьюзи (подрывающий фолликулит и перифолликулит головы), центральная центробежная рубцовая алопеция, келоидном фолликулите (келоидные угри); вторичную, к примеру при посттравматических рубцах, склеродермии, муцинозном фолликулите и т. д.; нерубцовую, к примеру: преждевременная (пресенильная, андрогенная) — облысение волосистой части головы по мужскому типу, связанную с уровнем в крови мужских половых гормонов; тракционная алопеция (манипуляционная, болезнь самураев) — вызвана обычно ношением определённых причёсок стягивающих волосы; смешанную, к примеру: синдром Пиккарди-Лассюэра-Грэхема-Литтла — рубцовая алопеция волосистой части головы и нерубцовая алопеция подмышечной и паховой областей, наблюдается при плоском волосяном лишае, разновидности красного плоского лишая, может сочетаться с вульво-вагинально-гингивальным синдромом и лобной фиброзирующей алопецией. Различным видам алопеции подвержены как мужчины, так и женщины. В большинстве случаев мужчины страдают андрогенетической алопецией, а женщины — диффузной алопецией. Из наиболее эффективных методов лечение андрогенетической алопеции выделяют низкоинтенсивное лазерное излучение и трансплантацию собственных волос. Диффузная алопеция поддается медикаментозному лечению. Кроме того, выпадение волос может служить симптомом некоторых заболеваний — например, сифилиса, стригущего лишая, трихотилломании, прогерии, микседемы кожи, болезни Фокса — Фордайса, синдроме Шегрена-Ларссена и т. д. Очаговое выпадение волос (на голове появляются как бы округлые «островки»-проплешины) характерно для лучевой болезни. === Заболевания волос === Болезни волос могут выразиться в изменении их цвета и формы. Трихонодоз — петлеобразная узловатость волос. Узловатая ломкость волос (трихорексис, узловатая трихоклазия) Стригущий лишай, в том числе стригущий лишай кожи головы — микоз. Микроспория — микоз. Белая пьедра — микоз. Чёрная пьедра — микоз. Подмышечный трихобактериоз — бактериальное поражение подмышечных и лобковых волос. Сикоз Фавус == Волосы в культуре == === В мифологии и религии === Поверья, связанные с волосами, существуют почти у всех народов. Волосы традиционно считались вместилищем жизненной силы, поэтому маленьких детей обычно не стригли до определённого возраста, обычно до трёх-пяти лет. У славян первая стрижка волос выступала как особый обряд, который так и назывался «пострижины»; в княжеских семьях мальчика в день «пострижин» впервые сажали на коня. Детей никогда не стригли наголо, всегда оставляли хотя бы пучок волос. В Древнем Египте детям оставляли пряди волос на висках или на темени (так называемый «локон юности»). В Китае маленьким мальчикам подстригали волосы так, чтобы оставалась чёлка; девочкам пряди волос перевязывали красной ниткой. Одна из частей обета назорея — не стричь волосы. Библейский персонаж Авессалом при попытке бегства запутался длинными волосами в ветвях дерева и был убит. Сила библейского Самсона была связана с его волосами. Он лишился силы, когда вопреки повелению Бога открыл эту свою тайну, после чего враги остригли ему волосы и захватили его в плен. На празднике филистимлян связанный Самсон, по молитве в раскаянии, вновь обрёл силу и обрушил языческий храм, погибнув сам и умертвив при этом большое количество врагов. В германо-скандинавской мифологии богиня Сиф была острижена коварным Локи наголо, но гномы выковали ей новые волосы из золота, причём они могли расти как настоящие. В православии при крещении, а также при посвящении в монашество есть обряд пострижения. В Русской Церкви до Никоновской реформы (а в католицизме до 1973 года) выбривали тонзуру все духовные лица. Замужние женщины почти повсеместно должны были тщательно прятать волосы; девицы — заплетать в косу. Волосы обязательно распускали, когда ворожили. Замужние иудейки никогда не показывают свои волосы, поэтому они носят косынки или парики. === В литературе === В сказке братьев Гримм «Рапунцель» принцесса спускала из окна башни волосы, по которым взбирался прекрасный принц. В «Приключениях барона Мюнхаузена» он сам себя вытаскивает за волосы из болота. В русских народных сказках волосы девушек приобретают особое сакральное значение. Длинные в основном русые волосы главной героини являются одним из главных атрибутов её красоты. Это находит своё отражение и в названиях сказок: «Варвара-краса, длинная коса», «Сказка о Василисе, золотой косе, непокрытой красе, и об Иване Горохе». === В современной культуре === В 1967 году был поставлен мюзикл «Волосы», а 1979 году на его основе был снят фильм «Волосы». Волосами Вероники названы 3 космических объекта. === В микроминиатюре === Микроминиатюристы часто используют волос как предмет для сравнения. Самые распространённые микроминиатюры с использованием волоса: надпись на волосе, изображение на волосе, изображение на срезе волоса, изделие внутри волоса. Толщина волоса (диаметр в сечении) примерно равна 0,08 мм. == См. также == == Примечания == == Литература == Дзержинский, Ф. Я. Зоология позвоночных / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. — 2-е изд. — М. : Издат. центр «Академия», 2014. — 464 с. — ISBN 978-5-4468-0459-7. Жизнь животных : Энциклопедия : в 6 т. / Под общ. ред. Л. А. Зенкевича. — М. : Просвещение, 1971. — Т. 6 : Млекопитающие. — 628 с. Волосяное сырьё // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с. Герценштейн Г. М. Волос // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Волос конский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Волосы // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. — М., 1891—1892. Волосы // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913. Волосы / Толстой Н. И., Усачева В. В. ; Отдел этнолингвистики и фольклора // Славянские древности : Этнолингвистический словарь : в 5 т. / Институт славяноведения и балканистики РАН. — М. : Международные отношения, 1995. — Т. 1 : А–Г. — С. 405—407. — 584 с. Стасевич, К. Волосы боятся стресса : Стрессовый гормон подавляет активность стволовых волосяных клеток, так что на смену выпавшим волосам ничего нового не вырастает : [арх. 10 апреля 2021] // Наука и жизнь : журн. — 2021. — № 4 (2 апреля). Choi, S. Corticosterone inhibits GAS6 to govern hair follicle stem-cell quiescence / S. Choi, B. Zhang, S. Ma … [и др.] // Nature : журн. — 2021. — doi:10.1038/s41586-021-03417-2. — PMID 33790465. Дерматовенерология. Национальное руководство / под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 1024 с. ISBN 978-5-9704-2305-9. == Ссылки == Abraham A. Embi, Demonstration of the Human Hair Shaft as Transmitter/Receiver of Electromagnetic Forces (Демонстрация стержня человеческого волоса как передатчика / приемника электромагнитных сил) / «Journal of Nature and Science» (JNSCI), 2016 (англ.)

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов. == История причёски == === Первобытное общество === Первобытных людей обычно представляют «лохматыми дикарями», но это едва ли соответствует истине. Даже в погребениях охотников на мамонтов археологи находят костяные гребни. А прически женщин, скульптурные изображения которых найдены на палеолитических стоянках Мальта, Буреть и Виллендорф, выглядят роскошно и по современным меркам. Их волосы ниспадают на плечи, уложены параллельными горизонтальными рядами или лежат зигзагообразными уступами. Волосы также заплетали в косы, перевязывая ремешками или шнурками. В качестве украшений для причёски применялись разного рода налобные повязки и диадемы (возможно, делали также венки из цветов и трав, но такого рода украшения не сохранились). Первобытные люди использовали также специальные подставки для головы, чтобы случайно не испортить причёску во время сна. Такие подголовники из обожжённой глины часто находят при раскопках поселений трипольской культуры (IV—III тысячелетие до н. э.). === Древний Восток === Характерной чертой всех древнеегипетских причёсок была строгость и чёткость линий, за что они получили название «геометрических» (соблюдение форм трапеции или шара). Большинство египтян из-за жаркого климата носило простые причёски из коротко остриженных волос. Многие мужчины, особенно жрецы, полностью сбривали волосы, умащивая кожу головы ароматическими маслами. Всё свободное население Египта носило парики. Их форма, размеры и материал указывали на социальное положение владельцев. Парики изготовлялись из натуральных волос, шерсти животных, растительных волокон и даже верёвок. Их окрашивали в тёмные тона, причём самыми модными считались тёмно-коричневый и чёрный цвета. Чаще всего они доходили до плеч, но в торжественных случаях надевали длинные парики, завитые крупными параллельными локонами. Причёски обильно пропитывались душистыми маслами, эссенциями, клейкими составами. Женские причёски во все времена были значительно длиннее мужских и более замысловатыми. Древнеегипетские аристократки, как и их мужья, нередко брили голову и надевали парики. Самыми типичными причёсками на париках были две: первая — все волосы разделялись продольным пробором, плотно облегая лицо с обеих сторон, и ровно подстригались на концах; верх парика был плоским. Вторая причёска имела форму шара. Со временем получил распространение большой завитой парик, три пряди которого спускались на грудь и спину. Причёски делали и из собственных волос, свободно распуская их по спине и украшая концы кисточками или шариками из ароматических смол. Широко применялась завивка, которая делалась при помощи холодной укладки (для этого пряди волос наматывали на деревянные палочки и обмазывали илом, а когда он высыхал, его стряхивали, а волосы расчёсывали). Часто волосы завивали мелкими волнами — такая завивка получалась после расчёсывания мелких тонких косичек. В качестве украшений для волос использовались бусы, булавки, цветы. В Древнем Китае, в период династии Сун украшение волос цветами было распространено среди мужчин, что нашло отражение во многих китайских стихотворениях. Известна также картина Чэнь Хуншоу «Шэнъань украшает волосы цветами» из собрания музея «Гугун», написанная в период династии Мин, когда такие причёски мужчин уже считались причудой. === Античность === Для минойской эпохи характерно различие мужских причёсок в зависимости от социального статуса их обладателей. Аристократы носили длинные ухоженные волосы, завивали чёлки и гладко брились. Простолюдины, напротив, коротко стриглись и отпускали небольшие аккуратные бородки; над верхней губой волосы выщипывали или сбривали. Что касается женщин, то их причёски, судя по сохранившимся изображениям, представляли собой сложные композиции, состоявшие из приподнятых вверх волос, собранных на затылке в узел, от которого на спину и виски спускались длинные змеевидные пряди. Причёски украшались диадемами и обвивались лентами и нитями бус. Детям и подросткам обоего пола, как и в Египте, выбривали головы, оставляя отдельные пряди на висках и затылке. === Средневековье === После падения Западной Римской империи популярные у римлян короткие стрижки надолго вышли из моды. Мужчины обычно подрезали волосы на уровне плеч (или немного выше); отпускать волосы ниже плеч было привилегией знати (например, у салических франков носить длинные волосы могли только члены королевского рода). Надо лбом волосы перехватывали ремешком или металлическим обручем, который нередко украшали драгоценными камнями. В Ливонии начала XVII века незамужние эстонки «ходили с непокрытыми головами зимою и летом; волосы у них, не связанные узлом и [к тому же] подрезанные, свисали на плечи, так что с головы они совершенно были похожи на парней» === Эпоха барокко === Этот стиль несёт на себе печать величавости, перегруженности и утяжелённости. Распространяется прическа из завитых длинных и полудлинных волос, спускающихся отдельными локонами на плечи и спину. С 1624 года в моду входит пышный завитой парик. Завивали его горячим способом, с помощью пара, что было в то время большим новшеством. Во второй половине XVII века парикмахерское дело достигает большого расцвета. Парикмахеры делают всевозможные прически: «грива», «пудель». Они представляли собой большое взбитое «облако» из локонов, окружавших лицо. Бриды париков были удлиненными. Самой модной бородой этого времени считается мушка. Эта мода была введена Людовиком XIII во Франции. Женские прически стали более естественными. В моду входит прическа «Мария Манчини», которая укладывалась двумя полушариями. Делался прямой пробор и два змеевидных локона, ниспадающих на спину или плечи. Затем появляется новая прическа — «фонтанж». Она представляла собой нагромождение высоко надо лбом туго завитых локонов, расположенных горизонтальными рядами поэтажно. На лбу завивалось несколько локонов, а на грудь спускался один или несколько змеевидных локонов. В 1644 году появилось специальное руководство, содержащее советы и рецепты по уходу за лицом и волосами. Но, несмотря на это, личная гигиена ещё не стала привычной. Даже во дворце не было удобных туалетных комнат, а если и были, то маленькие и плохо оборудованные. В них едва помещался небольшой столик, зеркало и таз с кувшином. Умывались через день. К концу недели на лице образовывался толстый слой помады. Женщины, девушки и даже мужчины румянились и подкрашивали губы. === Эпоха классицизма === В XVIII веке женщины стали носить короткие стрижки: так модницы выражали своё почтение Марии-Антуанетте и другим героям великой французской буржуазной революции, погибшим от гильотины. Франция становится центром европейской моды, и в моду входят шпильки и другие более простые украшения, сменяющие пышные и помпезные конструкции предыдущих модных эпох. Не теряют своей популярности локоны. === Эпоха рококо === Этот художественный стиль принес изящество, легкость, воздушность, утонченную хрупкость и изнеженность. Прически на париках начинают постепенно уменьшаться. Носили прическу «кё»: подвитые волосы зачесывали на затылке в хвост чёрной лентой. Затем хвост стали убирать в мешочек из чёрного бархата. Такая прическа получила название «а-ля бурс». Затем появились прически, в которых височные пряди завивались и укладывались по-разному. Затылок был гладкий. Снизу затылочные волосы обматывали кожаными ремешками в виде крысиного хвоста или заплетали косичку. Женские прически были маленькие, при этом их обильно пудрили. Одной из них была прическа «графини Коссель». Красивые лёгкие локоны обрамляли передние и боковые части головы, тогда как задняя часть была гладкой. Локоны обрамляли только затылок. В период Рококо были наиболее известны три французских мастера: Ласкер, Даж и Легро. Самым выдающимся из них был Легро, который разработал основы технологии парикмахерских приёмов, а также внедрил в жизнь принцип, заключавшийся в том, что прическа должна соответствовать особенностям лица, форме головы, фигуре. Им же была открыта в Париже Академия, готовящая мастеров-парикмахеров (1757 г.). Во второй половине XVIII века прически становятся выше. Они представляют собой целые волосяные сооружения в полметра высотой. Для того чтобы выполнить такую прическу, нужно было прибегать к каркасам. Сверху на прическе укрепляли фигурки людей, кораблики. Трудно назвать другой стиль, который бы украсил прически больше, чем стиль рококо: золотые шпильки, нити жемчуга, банты с драгоценными подвесками, гребни из опала, оникса, чу га. Шпильки использовались в прическе десятками, а иногда и сотнями. Было модно украшать прическу живыми цветами, а чтобы они не увядали, внутрь вставляли флакон с водой. == Инструменты для создания причесок == Резинка для волос === Щетки === Щетки делают из щетины (иногда называемой перьями или булавками), которая может быть натуральной свиной, пластмассовой, нейлоновой или металлической. Щетина вставляется в деревянное, пластмассовое или формованное резиновое основание рядами или пучками. Это позволяет собирать отпадающие волосы в промежутках и не мешать действию щетины. Разреживание щетины имеет своё значение: чем шире промежутки между рядами, тем легче щетка проходит через волосы. ==== Материалы щеток ==== Натуральная щетина Натуральная щетина состоит из кератина (того же вещества, что и волосы) и поэтому создает меньше трения и меньше повреждает волосы. Она хороша для ухода и придания лоска и не допускает возникновения статического электричества на волосах. Однако она не проникает через мокрые или густые волосы; кроме того, для тонких волос необходимо использовать щетку с более мягкой щетиной. Вдобавок ко всему острые концы могут царапать кожу. Пластмассовые, нейлоновые и металлические щетки Все эти щетки термоустойчивы и легко моются, их хорошо использовать при сушке феном. Они бывают различной формы. Щетки с подушкой хорошо пружинят, проходя через волосы, предотвращают рывки и помогают распутать волосы. Они также не электризуют волосы. ==== Типы щеток ==== Круглые, или радиальные, щетки бывают разных размеров и круглые или полукруглые по форме. У этих щеток или щетина из нейлона с мягкой резиновой прокладкой (для завершения прически), или металлические булавки (для укладки). Они используются для укладывания и ухода за естественными кудрявыми и волнистыми волосами, применяются после перманента и идеальны при сушке феном. Диаметр щетки определяет объём и подвижность в прическе так же, как и размер бигуди. Плоские или полукруглые щетки идеальны для всех операций с мокрыми и сухими волосами и для сушки феном. Обычно они сделаны из нейлона с резиновой основой. У некоторых из них основание скользит по пластиковой формованной ручке. Резиновое основание может сниматься для мытья или для необходимой замены щетины. Пневматические щетки имеют выпуклое резиновое основание с щетинками, собранными в пучки. Щетина может быть пластиковой, натуральной или смешанной. Продувные щетки имеют полый центр, что позволяет продувать через них воздух. Специальные щетинистые или булавковидные элементы предназначены поднимать и распутывать даже мокрые волосы. Продувные и тоннельные щетки-насадки дают возможность воздуху свободно циркулировать через щетки и волосы, так что волосы сохнут быстрее. === Расчески === Хорошими признаются расчески с обработанными зубьями. Это означает, что каждый зубец обрезан так, что нет острых концов. Важно не пользоваться дешевыми пластмассовыми расческами, которые сделаны штамповкой и имеют на каждом зубце проходящий по центру рубец. Как правило, они острые, и, постепенно сдирая кутикулу, наносят повреждения волосам. Для распутывания и расчесывания волос необходимо пользоваться расческами с редкими зубьями. Расчески с тонкой ручкой — для укладки; афрорасчески — для курчавых волос. === Шпильки и зажимы === Шпильки и зажимы — важнейшие инструменты для разделения и закрепления волос при оформлении прически и для поднятия волос. Большинство шпилек имеют тупые гладкие концы или подушечки на концах. Шпильки не отражают света и малозаметны в волосах; большинство из них сделаны из металла или пластика. Встречаются коричневые, черные, серые, белые, серебристые и соломенные цвета шпилек. Шпильки — разновидность заколок для волос, использующихся для закрепления свернутых кудрей. Заколки фиксируют кудри, французские складки и все поднятые наверх прически. Для избежания неудобств, необходимо располагать заколки в волосах таким образом, чтобы они опирались на кожу своей плоской стороной. Жесткие шпильки сделаны из жесткого металла и бывают волнистые или прямые. Они идеальны для закрепления бигуди и поднятых вверх волос. Тонкие шпильки используются для поддержания формы. Они очень тонки и теряются в прическе, поэтому их используют для фиксации только небольших прядей волос. Эти шпильки легко скрыть, особенно если они подобраны по цвету. Они годятся для закрепления кончиков кудрей при оформлении прически больше, чем жесткие шпильки, которые бывают заметны. Секционные зажимы, скрепленные на одном конце, длиннее других зажимов. Они чаще применяются для закрепления волос при работе с другой частью или для закрепления кончиков кудрей. Извилистые шпильки винтообразной формы используются для закрепления пучков и французских складок. === Бигуди === Бигуди отличаются диаметром, длиной и материалом, из которого они сделаны. Гладкие бигуди, без шипов и щеток, дают самые гладкие завитки, но на них труднее накрутить волосы. Более популярны бигуди на липучках — специальный фиксирующий вариант, который не нуждается в зажимах. Если несколько видов бигудей, ночные, кипящие и другие === Бумеранги === Использование бумерангов — аналог накручивания волос на тряпочки. Мягкие скрученные бумеранги сделаны из гибкой резины, пластика или хлопка и представляют собой один из наиболее простых способов завить волосы. Внутри каждого бумеранга находится мягкая проволочка, которая держит форму. Волны или кудри, завитые на бумерангах, получаются мягкими и упругими, и это прекрасная завивка для волос, перенёсших перманент или окраску. Для накручивания пряди, чистые и сухие волосы натягивают, ловя конец на бумеранг, который предварительно раздвигают. Вращают вниз к корням волос и складывают бумеранг, чтобы те закрепились. Оставляют на 30—60 минут без нагревания или на 10—15 минут с нагревом. Если пряди скручены жгутом перед накручиванием, то получится более объемная прическа. == Виды причёсок == === Стрижки === Каре на ножке Афро Боб Бокс Гарсон Ирокез Канадка Каре Маллет Полубокс Флэттоп Андеркат (Undercut) Ступеньками High & tight Модельная Молодёжная Теннис === Для длинных волос === A-la Belle Poule Дреды Букли Дредлоки Конский хвост Коса Пучок Фонтанж Бабетта Французский твист Мальвинка Греческая прическа Прямые волосы (с эффектом перышек, «только что с постели» и дополнительным объёмом). Хвостик с косички Козлики (так называемая причёска для детского сада, которая делается следующим образом. Делают хвостики с двух сторон и закрепляют пучком) == Элементы причёсок == Чёлка Пейсы Пробор Прядь Парик Аллонж Тонзура Наращивание волос Бразильское выпрямление волос Химическая завивка Шиньон == Любопытные факты == Согласно сообщению BBC, студенты в КНДР обязаны носить такую же прическу, как и глава государства. == См. также == Интимная причёска Парик Парикмахер Причёски викторианской эпохи Европейская причёска XVIII века Чуб == Примечания == == Литература == Андреева Р. П. Причёска // Энциклопедия моды. — СПб.: Литера, 1997. — С. 298. — ISBN 5-86617-030-2. == Ссылки == Фото и видео создания причёсок https://www.youtube.com/playlist?list=PL81hX4oUqMdyb5fM-hxmXZJ1ctOixt3rH

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.