Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Челябинцы отсудили у "ВСК" компенсацию из-за направления их авто на ремонт
Мороженое из жареного миндаля: легко приготовить дома
Почему не рекомендуется чистить зубы сразу после еды: объяснения стоматолога
Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию из-за тарифов
Эксперты назвали признаки того, что дома не все в порядке
Захарова: двери в БРИКС не являются закрытыми
Россельхозбанк выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки
Дмитрий Дибров рассказал, что его жена пользуется популярностью у мужчин
У Марии Голубкиной были серьёзные причины развестись с Николаем Фоменко
Секреты ухода за шеей и декольте: экспертные рекомендации для совершенной кожи

Ухаживаем за областью шеи и декольте: рекомендации специалиста для правильного ухода

Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас уделяют больше внимания уходу за кожей лица, чем за кожей на шее и декольте. Однако эта зона тела, часто выставляемая на показ, может подвергаться чрезмерному воздействию вредных ультрафиолетовых лучей А (UVA), что приводит к преждевременному старению кожи и появлению морщин. Доктор Мария Русинова, врач-косметолог, рассказывает о важности правильного ухода за этой деликатной зоной.

Ухаживаем за областью шеи и декольте: рекомендации специалиста для правильного ухода
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Очищение шеи и декольте играет ключевую роль в уходе за этими участками кожи. Кожа в этой области тонкая и нежная, поэтому необходимо избегать слишком интенсивных процедур, чтобы не повредить ее. Регулярное и мягкое очищение помогает обновлению клеток эпидермиса и готовит кожу к следующим этапам ухода. Для этого рекомендуются гели и пенки с деликатными очищающими компонентами.

Касательно кремов и сывороток, использование средств для лица также подходит для ухода за шеей и декольте. Однако, для более эффективного питания и предотвращения появления морщин, важно обращать внимание на состав продуктов. Содержание активных ингредиентов, таких как экстракт трепанга, гиалуроновая кислота, морские пептиды и витамины С и Е, способствует улучшению текстуры кожи, ее укреплению и увлажнению.

Необходимо также помнить о защите от солнца. Избегайте солнечного излучения во время его пика, чтобы снизить риск повреждения кожи и развития рака кожи. Наносите солнцезащитный крем на область шеи и декольте для дополнительной защиты от ультрафиолета.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
"Правый" поворот на выборах не уведёт Европу от надзора США Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Что делать с испорченной картошкой?
Глава TYMY Майстренко ожидает роста ипотеки на ИЖС до 40% к августу
6 признаков, что у вас начало ухудшаться зрение
Ялта, Севастополь и Оленевка возглавили рейтинг живописных крымских мест от КИГ
Дерматолог Новикова дала рекомендации по уходу за кожей в летние месяцы
Россиянка побывала в США и поведала о внешнем виде американок
"АвтоВАЗ" планирует снова поднять цены на LADA осенью
Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо
Эксперты рассказали, как по кошке определить погоду
Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников