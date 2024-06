Защита кожи от солнца: четыре правила эксперта

Солнце может подарить красивый загар, но также может вызвать множество проблем, включая пигментацию. Дерматолог с 15-летним стажем Татьяна Демьяненко рассказала о правилах, которые помогут защитить кожу от солнца, даже в условиях города. Во-первых, будьте осторожны с пилингами. Летом можно провести легкие пилинги, но после этого следует избегать открытого солнца в течение суток. Если нужно выйти на улицу, используйте крем с SPF не менее 30, а лучше отложите мощные процедуры до осени.

Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.