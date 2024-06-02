Защита кожи от солнца: четыре правила эксперта

Предотвращение пигментации и ожогов: четыре правила для защиты кожи от солнца

Солнце может подарить красивый загар, но также может вызвать множество проблем, включая пигментацию. Дерматолог с 15-летним стажем Татьяна Демьяненко рассказала о правилах, которые помогут защитить кожу от солнца, даже в условиях города. Во-первых, будьте осторожны с пилингами. Летом можно провести легкие пилинги, но после этого следует избегать открытого солнца в течение суток. Если нужно выйти на улицу, используйте крем с SPF не менее 30, а лучше отложите мощные процедуры до осени.

Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Во-вторых, выбирайте тональные средства с SPF. Для обычных прогулок в городе достаточно тонального крема с SPF 15, но для очень светлой кожи нужен более мощный фильтр. В-третьих, увлажняйте кожу перед сном. После дня на свежем воздухе кожа нуждается в снятии стресса и сухости, поэтому рекомендуется использовать питательные средства после очищения и тонизирования. За ночь кожа успокоится и будет менее восприимчива к УФ-излучению.

Наконец, откажитесь от ретинола на время теплого сезона. Ретинол полезен для кожи, но он делает её чувствительной к солнцу, что может привести к сильной пигментации и ожогам.