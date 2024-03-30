Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

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Домашний уход

Вопрос о том, когда следует начинать использовать крем для кожи вокруг глаз, не имеет жесткого возрастного критерия. Однако рекомендуется начать ухаживать за этой областью как можно раньше, чтобы сохранить ее молодость и гладкость. Выбор косметических средств должен быть основан на натуральных компонентах, избегая продуктов с парабенами. Кремы для кожи вокруг глаз часто содержат пептидные комплексы и гиалуроновую кислоту, однако рекомендуется консультация с косметологом для подбора подходящего средства. Некоторые из предпочитаемых брендов включают в себя Joelle Ciocco и Anne Semonin.

Салонный уход

Инъекции MesoEye C71 являются эффективным методом коррекции области век и зоны вокруг глаз с использованием пептидов и комплекса DRMC из гиалуроновой кислоты и микроэлементов. Лазерная терапия также представляет собой эффективный способ борьбы с морщинами в области вокруг глаз, стимулируя регенерацию клеток и улучшая качество кожи. Перед проведением лазерной терапии часто рекомендуется выполнить подготовительные процедуры, такие как плазмотерапия или биоревитализация с использованием препаратов на основе гиалуроновой кислоты.

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