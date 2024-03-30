Ухаживать за ресницами: семь ключевых принципов

Уход за ресницами: семь важных правил

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

У каждой женщины длинные, пушистые ресницы — настоящая гордость! Они делают взгляд ярче, придавая ему выразительность. Для достижения такого эффекта важны как хорошая тушь, так и правильный уход за ресницами. Семь важными правил, которые помогут сохранить красоту ресниц, сделать их более густыми и объемными.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Правильное очищение: начните уход с правильного удаления макияжа. Для этого используйте мицеллярный раствор и ватные диски, прижимая их к ресницам. Такой способ мягко растворяет тушь, не повреждая волоски.

2. Консультация врача: если ресницы ослаблены из-за проблем со здоровьем, важно обратиться к врачу. Он подберет необходимый витаминный комплекс, восстанавливающий здоровье ресниц.

3. Средства для укрепления и роста: используйте специальные средства для укрепления ресниц, такие как масла, сыворотки или тоники, нанося их вдоль линии роста ресниц.

4. Натуральные масла: натуральные масла, такие как касторовое, миндальное, облепиховое и оливковое, помогают укрепить и увлажнить ресницы, восстанавливая их структуру и стимулируя рост.

5. Отвары трав: отвары трав, такие как васильок, шалфей, календула или ромашка, также способствуют укреплению ресниц, делая их более густыми и крепкими.

6. Массаж: регулярный массаж век и ресничного края улучшает кровообращение, стимулируя рост ресниц и делая их плотнее и крепче.

7. Уход за наращенными ресницами: при использовании наращивания ресниц важно правильно ухаживать за ними, избегая мочения и трения глаз, а также использования жирных кремов и масел.

Как ухаживать за наращенными ресницами?