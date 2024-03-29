Правила заботы о возрастной коже: девять ключевых рекомендаций от эксперта по косметологии

По мере старения нашей кожи становятся более заметными мимические морщинки, появляются темные круги под глазами, а овал лица теряет свою четкость, поскольку обменные процессы в коже замедляются, что четко проявляется признаками старения.
В связи с этим, разговор с косметологом, специалистом по инъекционной косметологии, о том, как правильно заботиться о зрелой коже, становится актуальным.
Первые признаки старения кожи могут проявиться уже после 25 лет, когда ухудшается микроциркуляция и толщина подкожного жира. Это приводит к потере упругости и эластичности кожи, неровному тону лица и появлению пигментных пятен. Однако активный образ жизни, правильное питание и уход могут замедлить эти процессы.
Зрелая кожа часто характеризуется расширенными порами и склонностью к жирности, что может привести к лучшему впитыванию загрязнений и остатков макияжа. Поэтому очищение кожи дважды в день — важный этап ухода. Вечером следует использовать гель для умывания, а утром достаточно протереть лицо термальной или минеральной водой.
С возрастом становится необходимым регулярное использование скрабов или пилингов для удаления омертвевших клеток, смягчения кожи, уменьшения морщин и ускорения обменных процессов. После отшелушивания рекомендуется использовать увлажняющие или питательные маски.
Тоник важен для восстановления водного баланса и создания защитной пленки, которая улучшает работу других средств ухода и защищает кожу.
Увлажняющий крем является основным средством для поддержания кожи в хорошем состоянии. Среди составляющих ухода для зрелой кожи важны витамины, кислоты, антиоксиданты, минеральные масла и другие активные вещества, которые способствуют увлажнению и регенерации кожи.
Питательные кремы и маски с витаминами А, D, C, E, F, а также процедуры биоревитализации могут помочь в восстановлении и улучшении состояния кожи.
Защита от солнца важна для предотвращения появления пигментных пятен и других несовершенств кожи. Помимо этого, следует обеспечивать защиту кожи от вредных факторов в любое время года.
Область вокруг глаз и шея требуют особого внимания и ухода. Наносите кремы только на периорбитальную зону и шею, избегая области подвижного века.
Употребление воды и достаточный сон также важны для поддержания красоты и здоровья кожи.
Занятия спортом помогают улучшить обменные процессы в организме и поддерживают кожу в тонусе, способствуя ее молодости и красоте.
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