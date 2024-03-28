Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военный эксперт Круглов: ВСУ скопили западную технику под Харьковом, чтобы вынудить ВС РФ наносить серьёзные удары
ВСУ потеряли уже пятый танк Abrams в зоне боёв
Врачи рассказали, каких паразитов переносит кошка
Секреты выращивания рассады огурцов
СПбМТСБ: расширение торговых возможностей на бирже — логистика и страхование
Посадите в саду неприхотливый клематис
Стало известно, что не любит рассада огурцов
Журнал "За рулем" провел анализ российского рынка моторных масел
Психиатр Нурисламов: террористы из "Крокуса" могли употребить боевые наркотические вещества
Пять стратегий для красивой кожи, предложенные косметологом Викторией Бекхэм

Пять секретов красивой кожи от косметолога Виктории Бекхэм

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Мелани Грант, известная специалистка по уходу за кожей, привносит свои советы в книге "Современное руководство по здоровью кожи". Она предлагает несколько ключевых правил для сохранения красоты и здоровья кожи:

Пять секретов красивой кожи от косметолога Виктории Бекхэм
Фото: openverse.org by jingdianmeinv is licensed under CC BY-SA 2.0.
  1. Подбор отшелушивающего средства в зависимости от типа кожи, такого как AHA-кислоты для комбинированной кожи, BHA-кислоты для жирной и PHA-кислоты для чувствительной кожи.
  2. Постепенное введение активных ингредиентов, таких как ретинол и кислоты, в режим ухода за кожей, чтобы избежать повреждения кожного барьера.
  3. Нанесение витамина С под солнцезащитный крем для увеличения его эффективности в десять раз и защиты кожи от свободных радикалов.
  4. Использование LED-маски для стимуляции синтеза коллагена, увлажнения и заживления кожи, что способствует решению различных проблем кожи.
  5. Применение ломтиков свежего огурца для увлажнения области вокруг глаз, что помогает сужать кровеносные сосуды и устранять темные круги.

Уроки макияжа Виктории Бекхэм: Секрет безупречной кожи
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Музыкальный критик Соседов считает возможным попадание Пугачёвой в реестр иноагентов
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Артефакты истории: рыцари Западной Европы украшали шлемы рогами, серпами и секиры Вячеслав Шпаковский Суда новой Днепровской флотилии должны стать уничтожителями вражеских брандеров Виктор Пахомов Путин предупредил Румынию и Польшу, которые приютят на своих аэродромах украинские F-16 Любовь Степушова
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Последние материалы
Секреты выращивания рассады огурцов
Пять секретов красивой кожи от косметолога Виктории Бекхэм
СПбМТСБ: расширение торговых возможностей на бирже — логистика и страхование
Суда новой Днепровской флотилии должны стать уничтожителями вражеских брандеров
Посадите в саду неприхотливый клематис
Стало известно, что не любит рассада огурцов
В России всегда есть куда поехать отдохнуть и поправить здоровье 
Журнал "За рулем" провел анализ российского рынка моторных масел
Психиатр Нурисламов: террористы из "Крокуса" могли употребить боевые наркотические вещества
Как правильно мыть авто на мойке самообслуживания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников