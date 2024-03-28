Пять стратегий для красивой кожи, предложенные косметологом Викторией Бекхэм

Пять секретов красивой кожи от косметолога Виктории Бекхэм

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мелани Грант, известная специалистка по уходу за кожей, привносит свои советы в книге "Современное руководство по здоровью кожи". Она предлагает несколько ключевых правил для сохранения красоты и здоровья кожи:

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Подбор отшелушивающего средства в зависимости от типа кожи, такого как AHA-кислоты для комбинированной кожи, BHA-кислоты для жирной и PHA-кислоты для чувствительной кожи. Постепенное введение активных ингредиентов, таких как ретинол и кислоты, в режим ухода за кожей, чтобы избежать повреждения кожного барьера. Нанесение витамина С под солнцезащитный крем для увеличения его эффективности в десять раз и защиты кожи от свободных радикалов. Использование LED-маски для стимуляции синтеза коллагена, увлажнения и заживления кожи, что способствует решению различных проблем кожи. Применение ломтиков свежего огурца для увлажнения области вокруг глаз, что помогает сужать кровеносные сосуды и устранять темные круги.

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