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Естественные источники коллагена: восемь продуктов для поддержания здоровья кожи и суставов

Продукты, способствующие синтезу коллагена: естественная поддержка организма

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Коллаген - ключевой элемент для здоровья кожи, волос и суставов. Однако его уровень может снижаться с возрастом. Но вместо того, чтобы полагаться только на пищевые добавки, рассмотрите эти естественные источники коллагена от realsimple.com, которые также могут поддержать его выработку в вашем организме.

Продукты, способствующие синтезу коллагена: естественная поддержка организма
Фото: pixabay.com by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Рыба: Лосось, анчоусы и сардины содержат высококачественный коллаген, который организм усваивает легко.
  2. Цитрусовые: Богатые витамином C, они помогают организму производить коллаген, необходимый для кожи и суставов.
  3. Яйца: Пролин, цинк и сера, содержащиеся в яйцах, способствуют выработке коллагена и укреплению кожи и волос.
  4. Ягоды: Клубника, малина и другие ягоды богаты витамином C и антиоксидантами, способствуют сохранению коллагена.
  5. Костный бульон: Идеальный источник коллагена, который также содержит прочные белки и аминокислоты.
  6. Бобы: Горох, фасоль и другие бобовые обеспечивают необходимые аминокислоты и минералы для синтеза коллагена.
  7. Мясо птицы с кожей: Кожа мяса содержит коллаген, поэтому не стоит ее выбрасывать.
  8. Моллюски: Устрицы и моллюски - отличные источники коллагена, цинка и меди для поддержания здоровья кожи и суставов.

Выбирайте эти продукты для поддержания естественной выработки коллагена и сохранения молодости вашего организма!

13 продуктов с Коллагеном, которые Омолаживают Кожу! + Разрушители Коллагена
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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