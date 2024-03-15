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Пять важных аспектов о неправильном прикусе, которые стоит учитывать

Неправильный прикус: пять фактов, которые надо знать

3:37
Моя семья » Красота и стиль

Неправильный прикус — одна из наиболее распространенных проблем современности. Беседуя с ведущими пластическими хирургами клиник "Время красоты" и "Мегастом", Отари Гогиберидзе и Алексеем Шариным, мы обсудили последствия неправильного прикуса и связь этой проблемы с ортодонтическими вмешательствами после ринопластики.

Неправильный прикус: пять фактов, которые надо знать
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

С каждым годом предпочтения клиентов изменяются. Например, сейчас востребованы процедуры, такие как липофилинг, особенно после липосакции, и трансконъюктивальная блефаропластика, а также маммопластика. Когда дело касается последней, ключевое значение имеет выбор подходящих имплантов, а метод их установки зависит от конкретной ситуации, хотя в 98% случаев операцию проводят через ареолу.

Но наиболее частой операцией, с которой мы сталкиваемся в клинике "Время красоты", является ринопластика. Форма носа может быть прямой или изогнутой, с коррекцией ширины и других параметров в зависимости от типа кожи и структуры лица. В наше время стилизация носа в стиле Мэрилин Монро, характерная для 20-х годов, ушла на задний план, уступив место эстетической риносептопластике, которая затрагивает костные, хрящевые и перегородочные части.

При уменьшении носа хирург обязан следить за тем, чтобы пациент не столкнулся с проблемами дыхания или деформациями перегородки. Более 90% пациентов имеют искривление носовой перегородки, что приводит к нарушению дыхания и неправильному развитию костных структур. Пациенты часто обращаются к хирургам с эстетическими заботами, что требует проведения риносептопластики, однако искривленная носовая перегородка влияет на челюсти, что выходит за рамки компетенции хирургов, и требует вмешательства стоматологов-ортодонтов.

Несколько лет назад мы не могли предположить, что коррекция прикуса помимо решения стоматологических проблем также улучшает общее самочувствие и помогает предотвратить апноэ — нарушение дыхания во сне. Исправление прикуса стало одним из основных принципов anti-age стоматологии, снижая риск головной боли, боли в спине и шее, а также сокращая образование морщин.

Некоторые люди удаляют зубы мудрости, стремясь создать впалые щеки и выразительные скулы, но я против этого. Зубы мудрости важны для эстетики лица, и многие не осознают, что их удаление может привести к потере передних зубов из-за перегрузки челюстно-лицевого аппарата.

Улыбка — это не только визитная карточка стоматолога, но и индикатор здоровья. Сдвиг прикуса ведет к образованию морщин, влияющих на внешний вид и добавляющих возраст.

Апноэ — серьезное заболевание, так как остановка дыхания во сне может длиться до двух минут, с последующим мощным вдохом, повышающим артериальное давление. В 80% случаев апноэ увеличивает риск инсульта или инфаркта. Решение проблем прикуса помогает избежать храпа и апноэ.

Нормализация прикуса способствует выравниванию формы тела. Стоматологи-ортодонты восстанавливают прикус с участием остеопатов, учитывая постуральные мышцы, влияющие на положение человеческого тела.

Искривленная носовая перегородка может привести к неправильному прикусу, что в свою очередь влияет на дыхание и развитие костных структур. Коррекция прикуса важна не только для красоты улыбки, но и для общего здоровья человека. Для восстановления правильного прикуса необходимо понимать работу мышц, контролирующих положение челюсти.


Все виды прикуса за 7 минут. От самого неправильного до идеального
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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