Информация о процедуре отбеливания зубов: важные моменты для вас

Отбеливание зубов: все, что вы должны знать

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отбеливание зубов — ключ к привлекательной улыбке, но выбор метода может быть запутанным. Профессионалы из клиники доктора Шипкова, в лице главного врача Владимира Николаевича, раскрывают основные аспекты этой процедуры.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Отбеливание зубов может быть домашним или профессиональным. Первый вариант — это использование отбеливающих гелей и полосок, но это может повредить зубы и десны. Профессиональное отбеливание, напротив, безопасно, дает стойкий результат и не повреждает эмаль.

Среди профессиональных методов выделяется ZOOM LED 4, который обеспечивает эффективное отбеливание при минимальном воздействии на эмаль и мягкие ткани.

Отбеливание не вредно для эмали, если процедура проводится квалифицированным специалистом. Даже с чувствительными зубами процедуру можно провести после консультации со стоматологом и применения укрепляющих средств.

Эффект профессионального отбеливания может длиться до нескольких лет, но его долговременность зависит от ваших привычек и ухода за зубами после процедуры.

Важно учитывать противопоказания, такие как аллергия на химические компоненты и некоторые медицинские состояния. Перед началом процедуры обязательно проконсультируйтесь со специалистом.





Правда про отбеливание зубов 2021 / Безопасность и безболезненность отбеливания| InSmile |Глеб Пекли