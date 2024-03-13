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Вся информация об элайнерах в одном тексте

Все об элайнерах в одном тексте

1:11
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Элайнеры — это новая альтернатива брекет-системам в стоматологии, которая быстро набирает популярность. Они представляют собой прозрачные съемные накладки из поликарбоната, незаметные и удобные для пациента. Применяются элайнеры для коррекции прикуса, улучшения внешнего вида улыбки и общего здоровья зубов. Они эффективны при различных дефектах прикуса, таких как смещение челюсти, неровности зубов и другие.

Все об элайнерах в одном тексте
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy is licensed under CC0

Плюсы использования элайнеров явно превышают их недостатки. В отличие от брекет-систем, элайнеры комфортны для носителя: они незаметны, можно снять для еды и чистки зубов, а также не мешают при разговоре. Процесс лечения элайнерами также довольно быстрый: в среднем занимает от 4 до 8 недель. Уход за ними прост и не требует особых усилий.

Однако стоит учитывать, что элайнеры не подходят всем. Для некоторых пациентов с особыми особенностями зубного ряда могут быть рекомендованы другие методы коррекции прикуса. Кроме того, стоимость лечения элайнерами может быть достаточно высокой и зависит от состояния зубов и требуемого количества накладок.


Элайнеры - что правда, а что ложь? Современная ортодонтия
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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