Почему важно учитывать коллаген при составлении списка полезных компонентов?

Коллаген — это ключевой белок, отвечающий за упругость и прочность кожи, костей, мышц и сухожилий в организме. Однако после 30 лет его производство замедляется, что может приводить к появлению морщин и ухудшению состояния суставов.
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Добавление коллагена в рацион может принести несколько значимых преимуществ:
Улучшение здоровья суставов: исследования показывают, что коллагеновые добавки могут способствовать улучшению биомеханического функционирования суставов и предотвращению сужения суставной щели, характерного для стареющих суставов.
Увеличение мышечной массы и силы: предварительные исследования указывают на то, что у женщин, принимающих коллагеновые пептиды во время силовых тренировок, наблюдается больший прирост обезжиренной массы и силы хвата.
Борьба с морщинами и улучшение внешнего вида кожи: метаанализы показывают, что регулярное употребление гидролизованного коллагена в течение 90 дней может значительно уменьшить появление морщин и улучшить общий внешний вид кожи.
Чтобы получить максимальную выгоду от добавления коллагена в рацион, рекомендуется употреблять его в виде порошка, растворенного в напитке или смузи. Коллагеновые пептиды, используемые в пищевых добавках, обладают высокой биодоступностью, что обеспечивает эффективное усвоение организмом.
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