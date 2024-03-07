Почему важно учитывать коллаген при составлении списка полезных компонентов?

Почему коллаген должен быть в вашем списке полезных веществ

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Коллаген — это ключевой белок, отвечающий за упругость и прочность кожи, костей, мышц и сухожилий в организме. Однако после 30 лет его производство замедляется, что может приводить к появлению морщин и ухудшению состояния суставов.

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Добавление коллагена в рацион может принести несколько значимых преимуществ:

Улучшение здоровья суставов: исследования показывают, что коллагеновые добавки могут способствовать улучшению биомеханического функционирования суставов и предотвращению сужения суставной щели, характерного для стареющих суставов.

Увеличение мышечной массы и силы: предварительные исследования указывают на то, что у женщин, принимающих коллагеновые пептиды во время силовых тренировок, наблюдается больший прирост обезжиренной массы и силы хвата.

Борьба с морщинами и улучшение внешнего вида кожи: метаанализы показывают, что регулярное употребление гидролизованного коллагена в течение 90 дней может значительно уменьшить появление морщин и улучшить общий внешний вид кожи.

Чтобы получить максимальную выгоду от добавления коллагена в рацион, рекомендуется употреблять его в виде порошка, растворенного в напитке или смузи. Коллагеновые пептиды, используемые в пищевых добавках, обладают высокой биодоступностью, что обеспечивает эффективное усвоение организмом.

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