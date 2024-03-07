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Какие процедуры следует провести в начале весны: рекомендации от специалистов косметологии

Какие процедуры сделать в начале весны: советы косметологов

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Врачи из клиники Remedy Lab поделились рекомендациями по процедурам, которые можно провести без вреда для кожи уже сейчас. Процедура BBL (широкополосное световое лечение) способствует обновлению тканей, устраняет дерматологические проблемы, увеличивает выработку коллагена и улучшает состояние кожи на лице, шее, зоне декольте и других областях тела.

Какие процедуры сделать в начале весны: советы косметологов
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Игольчатый RF-лифтинг Vivace обеспечивает эффективное омоложение без агрессивности и минимального реабилитационного периода. Биорепарация с аминокислотами помогает восстановить кожу и предотвратить пигментацию и фотоповреждения от солнца.

Пилинги с экзосомами предоставляют возможность достичь омолаживающего эффекта без инъекций.


🔥 ЛУЧШИЕ процедуры весной: советы косметолога
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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