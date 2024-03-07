Какие процедуры следует провести в начале весны: рекомендации от специалистов косметологии

Врачи из клиники Remedy Lab поделились рекомендациями по процедурам, которые можно провести без вреда для кожи уже сейчас. Процедура BBL (широкополосное световое лечение) способствует обновлению тканей, устраняет дерматологические проблемы, увеличивает выработку коллагена и улучшает состояние кожи на лице, шее, зоне декольте и других областях тела.
Игольчатый RF-лифтинг Vivace обеспечивает эффективное омоложение без агрессивности и минимального реабилитационного периода. Биорепарация с аминокислотами помогает восстановить кожу и предотвратить пигментацию и фотоповреждения от солнца.
Пилинги с экзосомами предоставляют возможность достичь омолаживающего эффекта без инъекций.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.