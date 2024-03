Какие процедуры следует провести в начале весны: рекомендации от специалистов косметологии

Врачи из клиники Remedy Lab поделились рекомендациями по процедурам, которые можно провести без вреда для кожи уже сейчас. Процедура BBL (широкополосное световое лечение) способствует обновлению тканей, устраняет дерматологические проблемы, увеличивает выработку коллагена и улучшает состояние кожи на лице, шее, зоне декольте и других областях тела.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication