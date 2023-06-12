Диетолог Бирк: После 40 лет нужны эти три привычки каждому

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Диетолог Барбара Бирк рекомендует внедрить три привычки для людей старше 40 лет, которые помогут успешно справляться с такими проблемами, как настроение, бессонница, низкий уровень энергии и приступы голода, сообщает Sensa.

Фото: pixabay.com

Завтрак с высоким содержанием белка

Исследования показали, что завтрак, богатый белком, обеспечивает энергией на протяжении всего дня. Поэтому важно уделить время утром, чтобы полноценно покормить свой организм, а не ограничиваться перекусами и зависимостью от кофе для поддержания энергии. Хорошо сбалансированный завтрак с высоким содержанием белка поможет регулировать уровень сахара в крови, предотвращать резкие скачки энергии, приступы голода и нежелательное увеличение веса.

Кофе? Да, но…

Никогда не употребляйте кофе натощак, так как это может повысить уровень стресса, вызвать потоотделение и нервозность в течение дня. Женщинам старше 40 лет рекомендуется в целом ограничить потребление кофе и выбрать определенное время, когда кофеин принесет максимальную пользу. По словам Барбары Бирк, многие из ее клиентов предпочитают пить кофе после хорошего сбалансированного приема пищи, чтобы избежать резких скачков уровня сахара в крови. Рекомендуется отложить употребление кофе на 60 или 90 минут после пробуждения. Вторую чашку кофе можно выпить в обеденное время (около 14:00).

Увеличьте потребление крестоцветных овощей

Брокколи, цветная и белокочанная капуста, а также брюссельская капуста — отличный выбор пищи для любого возраста. Эти овощи богаты минералами, витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Они содержат специфические соединения, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и обладают противовоспалительными свойствами.

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