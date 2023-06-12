Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Борьба с колорадским жуком
Турецкий телеканал сообщил подробности гибели туриста из России в центре Стамбула
WSJ: в США рассказали о неудаче ВСУ, пытавшихся наступать в районе Орехова
"ЧВК "Вагнер" показала колоссальную эффективность на поле боя": Пригожин поделился заявлением Ратибора о работе "оркестра" в Сирии
Три признака, которые говорят, что машину пора продавать
Берлин высказался о количестве уничтоженных на Украине танков Leopard
Почему аккумулятор может взорваться под капотом
Кардиолог РФ Львовская перечислила россиянам шесть "масок", за которыми может скрываться инфаркт
Депутат Бессараб объяснила, в каком случае россияне могут потерять пособия на ребёнка

Диетолог Бирк: После 40 лет нужны эти три привычки каждому

2:00
Моя семья

Диетолог Барбара Бирк рекомендует внедрить три привычки для людей старше 40 лет, которые помогут успешно справляться с такими проблемами, как настроение, бессонница, низкий уровень энергии и приступы голода, сообщает Sensa.

Диетолог Бирк: После 40 лет нужны эти три привычки каждому
Фото: pixabay.com

Завтрак с высоким содержанием белка

Исследования показали, что завтрак, богатый белком, обеспечивает энергией на протяжении всего дня. Поэтому важно уделить время утром, чтобы полноценно покормить свой организм, а не ограничиваться перекусами и зависимостью от кофе для поддержания энергии. Хорошо сбалансированный завтрак с высоким содержанием белка поможет регулировать уровень сахара в крови, предотвращать резкие скачки энергии, приступы голода и нежелательное увеличение веса.

Кофе? Да, но…

Никогда не употребляйте кофе натощак, так как это может повысить уровень стресса, вызвать потоотделение и нервозность в течение дня. Женщинам старше 40 лет рекомендуется в целом ограничить потребление кофе и выбрать определенное время, когда кофеин принесет максимальную пользу. По словам Барбары Бирк, многие из ее клиентов предпочитают пить кофе после хорошего сбалансированного приема пищи, чтобы избежать резких скачков уровня сахара в крови. Рекомендуется отложить употребление кофе на 60 или 90 минут после пробуждения. Вторую чашку кофе можно выпить в обеденное время (около 14:00).

Увеличьте потребление крестоцветных овощей

Брокколи, цветная и белокочанная капуста, а также брюссельская капуста — отличный выбор пищи для любого возраста. Эти овощи богаты минералами, витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Они содержат специфические соединения, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и обладают противовоспалительными свойствами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Полезные Привычки, Которые Меняют Жизнь || утро, день, вечер
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Онколог назвал семь самых опасных видов рака
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Последние материалы
Берлин высказался о количестве уничтоженных на Украине танков Leopard
Как одному завести машину "с толкача"
Почему аккумулятор может взорваться под капотом
Кардиолог РФ Львовская перечислила россиянам шесть "масок", за которыми может скрываться инфаркт
Депутат Бессараб объяснила, в каком случае россияне могут потерять пособия на ребёнка
Арестовича* возмутила травля подростка в Киеве: толпа накинулась
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, как избежать тромбоза
Камчатка: Бюджетной путешествие на край вулканов
Биологи рассказали о самом "акульем" периоде для туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе
Помощнику Медведева пришлось пояснить пост политика о Майдане Незалежности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников