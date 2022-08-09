Учитель начальных классов: готовить ребёнка к школе сейчас уже поздно

Сейчас уже поздно готовить ребёнка к 1 сентября, если речь идёт о психологической подготовке к школе. Но пора задуматься о пересмотре режима дня будущего первоклассника. Об этом рассказала Pravda.Ru преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Кубани Галина Шевченко.

Она заметила, что нужно постепенно подвести ребёнка к тому, что к 8-ми часам он должен быть уже подготовленным к школе. И это поздно делать 30-го и 31 августа.

Сейчас нужно продумать и распланировать рабочий день и режим ребёнка продумать так, чтобы постепенно подвести его к мысли, что к 8:30-9:00 часам вечера нужно перейти уже к тихим играм. Ложиться спать раньше нужно, чтобы не опаздывать в школу.

Психологически важно, чтобы первоклассник понимал, что он придёт вовремя, у него будет время подготовиться, расположить все необходимые вещи, пообщаться с одноклассниками, сходить в туалет, попить воды.

Шевченко посоветовала вместе с ребёнком пройтись до школы, продумать безопасный маршрут движения.

"Если ребенок ходит сам, либо в сопровождении, в любом случае ещё раз пройтись посмотреть, где пешеходные переходы, сколько на это уходит времени. Ещё раз повторить правила безопасного поведения. Это важно, и это нужно делать заранее, не в последнюю неделю, безусловно", — добавила собеседник издания.

По её словам, никогда не поздно заниматься развитием мелкой моторики, тренировать руку, лепить из пластилина, работать с глиной, собирать конструкторы и так далее.

Но очень важно и психологическое спокойствие мамы, считает заслуженный учитель.

"То есть если мама спокойна и не воспринимает поход в школу как что-то тревожное, как какую-то угрозу, тогда будет спокоен ребёнок. А чтобы дать какие-то чёткие рекомендации, что делать и что они должны знать, это уже поздно. Этим нужно заниматься долго и планомерно. И 1 сентября — это не какая-то точка отсчёта, это точка роста. Жизнь после 1 сентября будет точно так же продолжаться. И точно так же нужно быть вместе, рядом со своим ребёнком", — заключила Шевченко.