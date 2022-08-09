Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны РФ обнародовало данные о количестве уничтоженых наёмников на Украине
Кнутов: когда ВСУ будут выбиты из Донбасса, на Украине может произойти переворот
Завальный об остановке транзита по нефтепроводу "Дружба": "Без США не обошлось"
Кнутов: ВС РФ ежедневно наносят удары по центрам принятия решений ВСУ
Глава Крыма Аксёнов выехал на место взрывов в посёлок Новофедоровка
Собчак сделала неутешительный прогноз: "Кризисы и конфликты до середины века"
В Крыму недалеко от военного аэродрома в Новофёдоровке раздались взрывы
Садальский о призыве Зеленского закрыть границы россиянам: будут удары по России
Кнутов: наступление ВСУ на херсонском направлении закончится большими потерями

Учитель начальных классов: готовить ребёнка к школе сейчас уже поздно

Моя семья

Сейчас уже поздно готовить ребёнка к 1 сентября, если речь идёт о психологической подготовке к школе. Но пора задуматься о пересмотре режима дня будущего первоклассника. Об этом рассказала Pravda.Ru преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Кубани Галина Шевченко.

Учитель начальных классов: готовить ребёнка к школе сейчас уже поздно

Она заметила, что нужно постепенно подвести ребёнка к тому, что к 8-ми часам он должен быть уже подготовленным к школе. И это поздно делать 30-го и 31 августа.

Сейчас нужно продумать и распланировать рабочий день и режим ребёнка продумать так, чтобы постепенно подвести его к мысли, что к 8:30-9:00 часам вечера нужно перейти уже к тихим играм. Ложиться спать раньше нужно, чтобы не опаздывать в школу.

Психологически важно, чтобы первоклассник понимал, что он придёт вовремя, у него будет время подготовиться, расположить все необходимые вещи, пообщаться с одноклассниками, сходить в туалет, попить воды.

Шевченко посоветовала вместе с ребёнком пройтись до школы, продумать безопасный маршрут движения.

"Если ребенок ходит сам, либо в сопровождении, в любом случае ещё раз пройтись посмотреть, где пешеходные переходы, сколько на это уходит времени. Ещё раз повторить правила безопасного поведения. Это важно, и это нужно делать заранее, не в последнюю неделю, безусловно", — добавила собеседник издания.

По её словам, никогда не поздно заниматься развитием мелкой моторики, тренировать руку, лепить из пластилина, работать с глиной, собирать конструкторы и так далее.

Но очень важно и психологическое спокойствие мамы, считает заслуженный учитель.

"То есть если мама спокойна и не воспринимает поход в школу как что-то тревожное, как какую-то угрозу, тогда будет спокоен ребёнок. А чтобы дать какие-то чёткие рекомендации, что делать и что они должны знать, это уже поздно. Этим нужно заниматься долго и планомерно. И 1 сентября — это не какая-то точка отсчёта, это точка роста. Жизнь после 1 сентября будет точно так же продолжаться. И точно так же нужно быть вместе, рядом со своим ребёнком", — заключила Шевченко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров
Популярное
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Политика. Новости и аналитика
Sohu: Лондон запустил процесс, который приведёт к отмене антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Любовь Степушова Казахстан не оправился от попытки госпереворота и идёт по пути Украины Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Экономика и бизнес
Baijiahao: Германию ждёт сюрприз при попытке запуска "Северного потока-2"
Силовые структуры
Командование ВВС Украины жалуется на применение Россией ракет Х-47М "Кинжал"
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Силовые структуры
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Последние материалы
Учитель начальных классов: готовить ребёнка к школе сейчас уже поздно
Кнутов: когда ВСУ будут выбиты из Донбасса, на Украине может произойти переворот
Завальный об остановке транзита по нефтепроводу "Дружба": "Без США не обошлось"
Кнутов: ВС РФ ежедневно наносят удары по центрам принятия решений ВСУ
Глава Крыма Аксёнов выехал на место взрывов в посёлок Новофедоровка
Собчак сделала неутешительный прогноз: "Кризисы и конфликты до середины века"
В Крыму недалеко от военного аэродрома в Новофёдоровке раздались взрывы
Садальский о призыве Зеленского закрыть границы россиянам: будут удары по России
Кнутов: наступление ВСУ на херсонском направлении закончится большими потерями
Политолог Корнилов о призыве Зеленского к Западу: наука для русофобов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников