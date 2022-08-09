Разведка Британии: ВС РФ не хватает пехоты для быстрого продвижения

Российским войскам требуется больше боеспособной пехоты, чтобы обеспечить существенное продвижение вперёд. К такому выводу пришли эксперты британской разведки в своём новом отчёте.

Аналитики считают, что ВС РФ продвинулись под Бахмутом (Артёмовском) на 10 километров за последний месяц, а на других участках Донбасса — не более чем на три километра.

В минобороны Великобритании назвали нынешние темпы наступления России низкими, заявив, что для более быстрого продвижения вперёд военным РФ требуется больше пехоты.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что быстрому продвижению российских войск в Донбассе мешает неподавленная артиллерия ВСУ.