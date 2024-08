Китайская BYD уверенно поднимается в мировом автопроме

BYD обогнала Honda и Nissan, увеличив продажи на 40%

Авто

Китайская компания BYD обогнала Honda и Nissan по объёму мировых продаж, реализовав около 980 тысяч автомобилей за три месяца. Как сообщает Nikkei Asia, крупнейший автопроизводитель из КНР за второй квартал этого года увеличил продажи на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что позволило ему занять седьмое место по глобальному сбыту. При этом лидеры мирового авторынка зафиксировали снижение продаж.

Фото: Wikipedia by Strilets`, CC BY-SA 4.0

Toyota по-прежнему удерживает первое место в рейтинге мировых автопроизводителей, однако ее продажи за период с апреля по июль снизились на 4% в годовом выражении. Аналогичное падение спроса продемонстрировал Volkswagen, занимающий вторую позицию. Третье место сохранил конгломерат Hyundai-KIA, потерявший 1% продаж.

BYD продала около 980 тысяч автомобилей во втором квартале 2024 года, из которых около 105 тысяч были экспортированы, что почти втрое больше показателей прошлого года. Успех китайского бренда ставит под сомнение привычное распределение сил на мировом авторынке.

Китай экспортировал 2,5 миллиона автомобилей в 2024 году, что вызывает обеспокоенность в западных странах. Еврокомиссия уже ввела временные пошлины на машины китайского производства: BYD платит 17% с каждого автомобиля, Geely — 19,3%, а SAIC — 36,3%. Наименьшие пошлины получили те компании, которые сотрудничали с европейскими властями.

Однако европейские автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, критикуют подобные меры, опасаясь ответных действий со стороны Китая. Дополнительные тарифы могут также негативно сказаться на европейских моделях, которые производятся исключительно в Китае, например, на Cupra Tavascan от Seat.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BYD заняла 580-е место. Владельцем компании является китайский миллиардер Ван Чуаньфу.