В деревне Индонезии змея ненасытно поглотила старушку: шокирующая находка

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В деревушке Индонезии пропала старушка, которая шла домой после рабочего дня. Оказалось, с ней случилась страшная беда.

Фото: flickr.com by Everglades NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Питон

Искать 66-летнюю женщину бросились все родственники и соседи. Через некоторое время в густой растительности нашли 8-метровое пресмыкающееся с выпуклым пузом. Когда змее брюхо, там обнаружили тело бабушки.

Местная полиция рассказала, что, предположительно, питон схватил старушку за ногу, повалил на землю и проглотил, сообщает KP. RU.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.



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