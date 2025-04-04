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Как преодолеть денежную дисморфию: простые советы, которые помогут вам контролировать свои финансы

3:41
Экономика

Количество запросов на тему "денежной дисморфии" в последнее время значительно возросло — на 136%. Но что это за явление, почему оно стало так важным и стоит ли вам беспокоиться?

Свинья-копилка и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свинья-копилка и монеты на столе

Денежная дисморфия — это термин, который описывает несоответствие между реальным финансовым состоянием человека и его представлением о нем. Хотя это не медицинский диагноз, у тех, кто сталкивается с этим, могут развиваться нездоровые привычки, касающиеся управления деньгами.

Люди, страдающие денежной дисморфией, часто чувствуют, что у них меньше средств, чем есть на самом деле, что вызывает панические настроения и переживания по поводу финансов. Как рассказала Кристи Кук, финансовый эксперт Hodge Bank, некоторые люди начинают избегать даже мелких расходов, например, походов в ресторан, несмотря на то что могут себе это позволить, из-за страха финансовой нестабильности.

Почему это стоит обсуждать?

  • Кризис финансового сознания: Одним из факторов, вызывающих денежную дисморфию, может быть кризис стоимости жизни. Люди, сталкивающиеся с финансовой нестабильностью, склонны паниковать и экономить, даже если у них есть средства.

  • Неадекватные ощущения о своих финансах: С другой стороны, люди могут также ошибочно считать, что у них больше средств, чем на самом деле, что приводит к перерасходу и финансовым трудностям.

Пример из жизни — 29-летняя домовладелица Эмма Халл, сотрудник банка, столкнувшаяся с денежной дисморфией, говорит о том, как она почувствовала панику, когда неожиданно столкнулась с непредвиденным штрафом за превышение скорости, несмотря на то что она могла себе его позволить. Эта ситуация, по ее словам, вызывала у нее беспокойство из-за того, что ее сбережения стали уменьшаться.

Другие клиенты, даже имея большие доходы, также чувствуют финансовую неуверенность. Например, соучредитель wealth manager компании Six Degrees Олли Сайман отмечает, что даже люди, зарабатывающие большие деньги, переживают, что их средства могут иссякнуть.

Причины возникновения денежной дисморфии

  1. Кризис стоимости жизни - неопределенность на финансовых рынках заставляет людей думать, что им нужно постоянно экономить.

  2. Финансовое окружение в детстве - воспитание в семьях с финансовыми трудностями может повлиять на отношения к деньгам во взрослой жизни.

  3. Пережитые финансовые травмы - банкротства или финансовые кризисы могут оставить глубокий след и повлиять на восприятие текущего финансового положения.

Признаки денежной дисморфии

  • Постоянная тревога о деньгах, даже если нет реальной угрозы, например, потеря активов или банкротство.

  • Страх или паника при проверке банковского баланса.

  • Вина за заработанные деньги или за экономию.

  • Самосаботаж: желание покрыть расходы других, даже если это не по карману.

  • Избегание решения финансовых проблем, что может привести к штрафам или просрочкам.

Как с этим справиться

  • Отслеживание расходов: Систематическое наблюдение за тратами помогает понять, насколько реально вы расходуете средства.

  • Не сравнивайте себя с другими: Сравнение своего финансового положения с влиятельными людьми может искажать восприятие реальности.

  • Создание сберегательных целей: Разделение сбережений на разные категории может повысить уверенность и помочь избежать стрессов.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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