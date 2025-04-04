Никогда так не делайте: эта ошибка при стирке обуви в машинке испортит её навсегда

Если вы хотите, чтобы ваша обувь снова выглядела как новая, и готовы стирать её в машинке, важно следовать правильной инструкции.
Перед тем как отправить обувь в стиральную машину, всегда проверяйте рекомендации по уходу на сайте производителя или на упаковке, если она есть.
Обувь, особенно с замшевым покрытием, может пострадать при стирке. Если вы всё же решите стирать обувь, снимите шнурки и стельки, удалите грязь с поверхности, а пятна предварительно обработайте жидким стиральным порошком.
Шнурки и стельки можно поместить в отдельный сетчатый мешок. Используйте жидкий стиральный порошок, избегая кондиционеров для белья, так как они могут оставить следы на обуви.
В стиральной машине выберите деликатный режим с холодной водой, чтобы минимизировать повреждения обуви. Не используйте горячую воду, так как это может вызвать выцветание или изменение формы обуви.
Поместите обувь в сетчатые мешки для белья и добавьте несколько полотенец в машину, чтобы снизить шум и минимизировать повреждения. После стирки дайте обуви высохнуть на воздухе, избегая прямых солнечных лучей.
Никогда не кладите обувь в сушильную машину, чтобы не повредить материал. Если обувь теряет форму, можно набить её бумажными полотенцами.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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