Никогда так не делайте: эта ошибка при стирке обуви в машинке испортит её навсегда

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы хотите, чтобы ваша обувь снова выглядела как новая, и готовы стирать её в машинке, важно следовать правильной инструкции.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Перед тем как отправить обувь в стиральную машину, всегда проверяйте рекомендации по уходу на сайте производителя или на упаковке, если она есть.

Обувь, особенно с замшевым покрытием, может пострадать при стирке. Если вы всё же решите стирать обувь, снимите шнурки и стельки, удалите грязь с поверхности, а пятна предварительно обработайте жидким стиральным порошком.

Шнурки и стельки можно поместить в отдельный сетчатый мешок. Используйте жидкий стиральный порошок, избегая кондиционеров для белья, так как они могут оставить следы на обуви.

В стиральной машине выберите деликатный режим с холодной водой, чтобы минимизировать повреждения обуви. Не используйте горячую воду, так как это может вызвать выцветание или изменение формы обуви.

Поместите обувь в сетчатые мешки для белья и добавьте несколько полотенец в машину, чтобы снизить шум и минимизировать повреждения. После стирки дайте обуви высохнуть на воздухе, избегая прямых солнечных лучей.

Никогда не кладите обувь в сушильную машину, чтобы не повредить материал. Если обувь теряет форму, можно набить её бумажными полотенцами.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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