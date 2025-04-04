Ванная комната выглядит дёшево? Выбросьте эти вещи немедленно — секрет дорогого интерьера

Чтобы ванная комната выглядела дорого, важно обратить внимание на мелочи. Пластиковые держатели для зубных щеток и мыльницы в ярких кислотных оттенках часто становятся рассадниками плесени.
Лучше заменить их на аксессуары из матовой керамики или нержавеющей стали. Если бюджет ограничен, выбирайте белый пластик.
Ржавые подтёки вокруг смесителей можно избежать, выбрав модели с керамическими картриджами и защитой от известковых отложений. Для душа лучше выбрать лейки с силиконовыми насадками, которые самоочищаются.
Полотенца и шторки для душа из синтетических тканей быстро теряют вид. Выбирайте полотенца из бамбука или микрофибры, а шторки — из плотного полиэстера с антибактериальной пропиткой или стеклянные двери с матовым напылением. Цвет лучше выбрать темный и однотонный.
Не забывайте про такие детали, как корзины для белья и коврики. Замените пластиковые корзины на плетеные из водонепроницаемого ротанга, а коврики на натуральные каучуковые или пробковые.
Для аромата используйте диффузоры с эфирными маслами или солевые лампы, чтобы создать атмосферу уюта и стиля.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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