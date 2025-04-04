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Ванная комната выглядит дёшево? Выбросьте эти вещи немедленно — секрет дорогого интерьера

1:20
Недвижимость

Чтобы ванная комната выглядела дорого, важно обратить внимание на мелочи. Пластиковые держатели для зубных щеток и мыльницы в ярких кислотных оттенках часто становятся рассадниками плесени.

Ванная
Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ванная

Лучше заменить их на аксессуары из матовой керамики или нержавеющей стали. Если бюджет ограничен, выбирайте белый пластик.

Ржавые подтёки вокруг смесителей можно избежать, выбрав модели с керамическими картриджами и защитой от известковых отложений. Для душа лучше выбрать лейки с силиконовыми насадками, которые самоочищаются.

Полотенца и шторки для душа из синтетических тканей быстро теряют вид. Выбирайте полотенца из бамбука или микрофибры, а шторки — из плотного полиэстера с антибактериальной пропиткой или стеклянные двери с матовым напылением. Цвет лучше выбрать темный и однотонный.

Не забывайте про такие детали, как корзины для белья и коврики. Замените пластиковые корзины на плетеные из водонепроницаемого ротанга, а коврики на натуральные каучуковые или пробковые.

Для аромата используйте диффузоры с эфирными маслами или солевые лампы, чтобы создать атмосферу уюта и стиля.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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