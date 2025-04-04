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Простое решение для тех, кто не может уснуть — и оно без таблеток

1:31
Здоровье

Один час в кровати с телефоном — и риск бессонницы возрастает почти на 60 %. Не кажется ли это слишком высокой ценой за вечерний скроллинг ленты?

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Что происходит с организмом

Когда вы используете смартфон в тёмное время суток, особенно лёжа в кровати, синий свет от экрана буквально сбивает биологические часы. Он подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за здоровый сон.

Результат не заставит себя ждать:

  • нарушается засыпание;

  • сон становится поверхностным и тревожным;

  • организм не восстанавливается — даже если вы спали нужное количество часов.

Кто страдает больше всех

Наибольший риск — у подростков и молодых людей. Они часто залипают в телефоне перед сном: читают, смотрят видео, листают соцсети. Чем ближе экран к глазам и чем ярче его свет, тем сильнее негативный эффект.

Как спасти сон

Сон можно спасти — если начать с малого. Вот что реально помогает:

  • Отложите телефон за час до сна. Даже 30 минут без экрана — уже плюс.

  • Включите ночной режим (жёлтый фильтр) — он снижает яркость синего спектра.

  • Замените гаджеты на спокойные ритуалы: книга, душ, музыка, медитация.

  • Соблюдайте режим - ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

Даже неделя без телефона в кровати может улучшить качество сна и самочувствие по утрам.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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