Внезапный снегопад в Москве: вот какую погоду обещают в эти выходные

Резкие изменения погоды обещают в столице уже в эти выходные. Об этом сообщила Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В воскресенье, 6 апреля, на Москву обрушится снегопад, а северо-восточный ветер принесёт сильное похолодание. В столице за выходные дни может выпасть более 10 сантиметров снега. Из-за слабо-положительной температуры воздуха снег будем таять медленно.
Ситуация с погодой в Москве напомнит апрель 1998 года, когда снежный покров восстановился 12 апреля и продержался до 20-го числа. Тогда высота снежного покрова достигала 28 сантиметров, сообщает "Чемпионат".
Тем водителям, которые уже "переобули" машины, стоит быть внимательнее на дорогах.
Мете́ль (буран, вьюга, снежная буря, пурга) — перенос сильным приземным ветром падающего и/или выпавшего ранее снега.
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