Внезапный снегопад в Москве: вот какую погоду обещают в эти выходные

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Резкие изменения погоды обещают в столице уже в эти выходные. Об этом сообщила Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: commons.wikimedia.org by Sallicio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метель

В воскресенье, 6 апреля, на Москву обрушится снегопад, а северо-восточный ветер принесёт сильное похолодание. В столице за выходные дни может выпасть более 10 сантиметров снега. Из-за слабо-положительной температуры воздуха снег будем таять медленно.

Ситуация с погодой в Москве напомнит апрель 1998 года, когда снежный покров восстановился 12 апреля и продержался до 20-го числа. Тогда высота снежного покрова достигала 28 сантиметров, сообщает "Чемпионат".

Тем водителям, которые уже "переобули" машины, стоит быть внимательнее на дорогах.

Уточнения

Мете́ль (буран, вьюга, снежная буря, пурга) — перенос сильным приземным ветром падающего и/или выпавшего ранее снега.



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