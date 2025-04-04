Увеличение губ без уколов: как пара движений заменяет дорогую процедуру

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не любишь иглы, но всё равно мечтаешь о соблазнительно пухлых губах? Забудь про поход к косметологу — нужный объем можно "намассировать". Да-да, всего за несколько минут в день ты получишь эффект, будто только что вышла из салона после инъекций.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Коричневая помада

Технику придумала и показала популярный бьюти-блогер Natalia Bbos. Её видео с пошаговым массажем уже набрало тысячи лайков. Главное — выполнять всё правильно. Итак, берём крем, надеваем перчатки и поехали.

Как делать массаж для увеличения губ

Подготовь кожу. Нанеси на губы обычный крем для лица, который ты используешь каждый день. Защити руки. Надень одноразовые перчатки, чтобы сохранить гигиену и улучшить сцепление пальцев с кожей. Убираем напряжение. Захвати верхнюю губу между большим и указательным пальцами и аккуратно растягивай кожу по направлению к уголкам рта. Это снимает мышечный спазм и делает губы мягче. Повтори с нижней губой. Техника та же: лёгкие растягивающие движения без сильного нажима. Проминаем губы. Массируй сначала верхнюю, потом нижнюю губу движениями от себя — словно выжимаешь из них напряжение. Работаем с уголками. Аккуратными щипками расслабь место, где пересекаются мышцы у уголков рта. Это зона особенно часто перенапряжена и "тянет" губы вниз.

Этот простой, но действенный ритуал займёт у тебя не больше пяти минут. Если делать его регулярно, ты заметишь: губы стали более объемными, выразительными и мягкими, а мимика — расслабленной. Эффект накопительный, так что не бросай через два дня.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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