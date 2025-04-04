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Почему родные батареи живут дольше, и как повторить этот эффект

2:17
Авто

Покупка нового аккумулятора в автомагазине может обернуться разочарованием — через пару лет он начинает терять ёмкость, а затем и вовсе выходит из строя. При этом "родные" батареи, установленные ещё на заводе, служат гораздо дольше. Почему так происходит?

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Премиум-класс в проигрыше

Парадокс: у владельцев недорогих автомобилей шансы на долгую работу аккумулятора зачастую выше. Всё дело в количестве энергопотребляющих систем. В премиальных моделях — масса электроники, от систем помощи водителю до мультимедиа. Это ускоряет износ даже качественного аккумулятора.

Тем не менее, есть устойчивая закономерность: штатные свинцово-кислотные батареи спокойно "живут" 5-6 лет, тогда как аналогичные, но купленные в магазине, сдаются уже через 2-3 года.

Заводская дисциплина против рыночной реальности

Заводы сотрудничают с поставщиками аккумуляторов только при полном соблюдении технических регламентов. Любое отклонение — повод для расторжения контракта. Прежде чем АКБ попадает на сборочную линию, она проходит лабораторные испытания — проверяется надёжность, ресурс и стабильность характеристик.

А вот аккумуляторы, поставляемые в магазины, зачастую проходят менее жёсткий контроль. Немаловажный фактор — логистика. Неправильное хранение и транспортировка нарушают химический баланс батарей, из-за чего те теряют ёмкость ещё до установки в авто.

Заложенный ресурс и дорогие технологии

В Европе срок службы автомобиля составляет в среднем 5-8 лет. Именно на этот срок рассчитываются все ключевые компоненты, включая аккумуляторы. Делать батареи, которые служат десятилетиями, попросту невыгодно: они окажутся слишком дорогими для большинства потребителей.

Если важна надёжность, стоит обратить внимание на АКБ с улучшенными характеристиками:

  • EFB — работают 4-5 лет, подходят для автомобилей с системой старт-стоп.

  • AGM — служат 6-8 лет, стабильно отдают энергию, но стоят значительно дороже.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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