Прорыв в стоматологии — потерянные зубы можно будет восстановить

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубы, как и волосы, могут вырасти заново — и теперь это утверждение перестаёт быть научной фантастикой. В Японии начались испытания лекарства, способного запускать естественный рост зубов у взрослых людей.

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Как это работает

В основе препарата лежит способность блокировать ген USAG-1, который подавляет развитие зубов. Когда этот "тормоз" снимается, организм получает сигнал к началу роста новых зубов — таких же, как при прорезывании в детстве.

Сначала метод был успешно испытан на животных: учёные не зафиксировали побочных эффектов. Теперь препарат начали вводить первой группе людей.

Кто стал участниками испытаний

В исследование вошли 30 человек в возрасте от 30 до 64 лет. У каждого из них отсутствует хотя бы один коренной зуб. Им вводят препарат внутривенно, и до августа 2025 года специалисты будут оценивать безопасность терапии.

Если всё пройдёт успешно, следующим этапом станут клинические испытания на детях от 2 до 7 лет с врождённой адентией — это редкое состояние, при котором у ребёнка изначально не формируются зубы.

Когда ждать лекарство в аптеках

Пока о массовом применении говорить рано. Учёные надеются, что при положительных результатах всех этапов клинических испытаний препарат поступит в продажу к 2030 году. В будущем его планируют использовать и для тех, кто утратил зубы из-за травм, болезней или кариеса.

"Мы надеемся, что это станет настоящим прорывом в стоматологии", — говорят авторы проекта.

Альтернатива имплантам

Если всё сработает, людям больше не придётся ставить коронки, импланты или пользоваться съёмными протезами. Достаточно будет пройти курс терапии — и организм сам запустит механизм регенерации зуба.

Уточнения

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.



