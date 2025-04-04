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Прорыв в стоматологии — потерянные зубы можно будет восстановить

2:01
Здоровье

Зубы, как и волосы, могут вырасти заново — и теперь это утверждение перестаёт быть научной фантастикой. В Японии начались испытания лекарства, способного запускать естественный рост зубов у взрослых людей.

Девушка с леденцом
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка с леденцом

Как это работает

В основе препарата лежит способность блокировать ген USAG-1, который подавляет развитие зубов. Когда этот "тормоз" снимается, организм получает сигнал к началу роста новых зубов — таких же, как при прорезывании в детстве.

Сначала метод был успешно испытан на животных: учёные не зафиксировали побочных эффектов. Теперь препарат начали вводить первой группе людей.

Кто стал участниками испытаний

В исследование вошли 30 человек в возрасте от 30 до 64 лет. У каждого из них отсутствует хотя бы один коренной зуб. Им вводят препарат внутривенно, и до августа 2025 года специалисты будут оценивать безопасность терапии.

Если всё пройдёт успешно, следующим этапом станут клинические испытания на детях от 2 до 7 лет с врождённой адентией — это редкое состояние, при котором у ребёнка изначально не формируются зубы.

Когда ждать лекарство в аптеках

Пока о массовом применении говорить рано. Учёные надеются, что при положительных результатах всех этапов клинических испытаний препарат поступит в продажу к 2030 году. В будущем его планируют использовать и для тех, кто утратил зубы из-за травм, болезней или кариеса.

"Мы надеемся, что это станет настоящим прорывом в стоматологии", — говорят авторы проекта.

Альтернатива имплантам

Если всё сработает, людям больше не придётся ставить коронки, импланты или пользоваться съёмными протезами. Достаточно будет пройти курс терапии — и организм сам запустит механизм регенерации зуба.

Уточнения

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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