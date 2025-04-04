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Анна Семенович отказалась от диет: не обязаны же все люди быть тощими

Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович призналась, что бросила бороться с лишним весом и наслаждается жизнью.

Певица Анна Семенович
Фото: ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman
Певица Анна Семенович

Анна Семенович записала видео в социальных сетях, в котором рассказала, что больше не изнуряет себя диетами.

Она вспомнила, что всегда была толстовата для всего — для спорта, а потом для группы "Блестящие".

"Я всегда сидела на диетах. Это так утомляет, всегда чувство голода истощающее. От этого просто меня уже тошнит, поэтому сейчас я ем вкусно", — объяснила звезда.

Певица отметила, что старается не переедать на ночь.

"Диеты меня измучили, я от них отказалась. Хочу быть счастливой, а не с торчащими рёбрами", — заявила Анна.

Семенович не стала отрицать, что стала чуть крупнее, однако при этом она довольна собой.

"Не обязаны же все люди быть тощими. Кто это вообще придумал? Я аппетитненькая, роскошная, любимая, любящая булочка. Главное это здоровый образ жизни", — выразила своё мнение Анна.

Сейчас Семенович переехала в загородный дом со своим возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1978, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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