ЕЦБ ставит UniCredit в угол: дополнительные меры из-за работы в России

Европейский центральный банк может принять дополнительные меры контроля, если сочтет, что UniCredit не достаточно быстро выполняет требования по сокращению своего присутствия в России. Эти данные были опубликованы в материалах для инвесторов итальянским банком, сообщило агентство Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Alessandro Franceschi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ворота Гарибальди и башня UniCredit

UniCredit в свою очередь заявил, что полное закрытие российского подразделения более чем в два раза снизит прибыль банка в 2024 году — с 9,7 миллиардов евро до 4,2 миллиардов евро. Однако банк отметил, что удар по ключевому финансовому показателю — коэффициенту базового капитала — будет незначительным, составляя максимум полпункта. Это объясняется тем, что потеря активов в России освобождает капитал, который можно перераспределить.

"Присутствие UniCredit в России связано с целым рядом рисков, особенно с учетом продолжающегося кризиса в Украине. Эти риски также признаются ЕЦБ", — говорится в отчете банка.

Регулятор в апреле прошлого года установил сроки для ускоренного сворачивания операций в России, с чем UniCredit не согласился и обжаловал в суде ЕС. Банк утверждает, что выполнение этих требований может противоречить российскому законодательству или международным санкциям. Тем не менее генеральный директор UniCredit Андреа Орчел заверил акционеров, что банк соблюдает предписания ЕЦБ касаемо российского бизнеса.

"UniCredit принимает меры для снижения рисков, связанных с этим бизнесом, в соответствии с требованиями ЕЦБ. Если регулятор сочтет эти меры недостаточными, он может применить дополнительные надзорные санкции", — отметили в отчете.

Орчел, который ранее рассматривал возможность покупки банка "Открытие" (отказавшись от сделки из-за риска санкций), сейчас старается минимизировать потери для акционеров в процессе сворачивания бизнеса в России, отмечает Reuters. По словам источников, наибольшую проблему представляют международные платежи, так как из-за санкций только несколько иностранных банков могут осуществлять трансграничные операции.

Согласно отчету UniCredit, объем таких операций с Россией в четвертом квартале вырос на 8%, достигнув 9,8 миллиардов евро, что связано с единичными погашениями долгов западных компаний.

В апреле 2024 года ЕЦБ направил ряду европейских банков требование ускорить сворачивание бизнеса в России. В июне UniCredit попытался оспорить это требование в суде, утверждая, что оно нарушает права собственности и выходит за пределы полномочий регулятора. Тем не менее, суд ЕС подтвердил правомерность требований ЕЦБ. В своем годовом отчете банк указал, что перевыполнил план по сокращению бизнеса в России в 2024 году.

По состоянию на конец ноября 2024 года в российском подразделении UniCredit работают около 3 100 сотрудников, а в стране функционирует более 50 отделений. В июне 2024 года Андреа Орчел в интервью Financial Times заявил, что продажа российского подразделения UniCredit представляет собой чрезвычайно сложную задачу, требующую учета "политической воли" Москвы и соблюдения санкций с обеих сторон.

Банк намерен продолжать сокращать риски, связанные с работой в России, с планом завершить этот процесс к концу 2025 года.

Уточнения

Европе́йский центра́льный банк — центральный банк зоны евро. Образован 1 июня 1998 года. Штаб-квартира ЕЦБ расположена в немецком городе Франкфурте-на-Майне.



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