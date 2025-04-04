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Участников СВО начали обманывать на компенсациях за препараты

0:48
Происшествия

Аферисты придумали новую схему мошенничества, чтобы обманывать участников спецоперации на Украине на компенсациях за препараты.

Компьютерный программист набирает код
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компьютерный программист набирает код

После заказа лекарства по почте спустя некоторое время участникам СВО звонят по телефону. Мошенник называет себя представителем Минздрава, налоговым инспектором или же сотрудником полиции.

Затем жертве говорят, что приобретенный препарат оказался подделкой и предлагает выплатить за это компенсацию от 150 тыяч рублей. После этого военного убеждают, что нужно оплатить подоходный налог с суммы и указывает номер счета, на который перевести деньги.

Полиция рекомендует гражданам РФ прекратить разговор при попытке подобных действий, пишет KP. RU.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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