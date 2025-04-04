На цепи до подходящего момента: что увидели зоозащитники у рабочих

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Во Владивостоке зоозащитники заподозрили рабочих из Кореи в поедании бездомных собак, сообщает новостной портал Царьград. Люди, заботящиеся о животных, обратили внимание на подозрительную активность около строительных площадок и потребовали проверить, не удерживают ли там четвероногих ради еды.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собака на прогулке

Кто-то из местных рассказал, что видел в рабочих лагерях сушёные шкуры, похожие на собачьи, а некоторых животных якобы сажали на цепь. В соцсетях распространились слухи, что строители варят мясо в больших кастрюлях прямо на месте.

Городская администрация оперативно отреагировала и провела проверку. Однако ни шкур, ни костей, ни кастрюль с бульоном на стройке найдено не было. Все собаки оказались живыми, и, по словам самих строителей, животные просто находятся рядом, чтобы их не сбил кран или техника. А "шкуры", которые показались кому-то подозрительными, оказались обычной сушёной рыбой — традиционным продуктом в их рационе. Варёные овощи в кастрюлях — это тоже часть привычной домашней кухни.

Рабочие признались, что в их культуре действительно есть блюда из собачатины, но есть они это будут только у себя дома, после завершения работы в России.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

