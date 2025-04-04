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Секреты лучших городов России: там жизнь стала настоящим шедевром

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Общество

Названы топ-10 лучших городов нашей страны с самым высоким качеством жизни.

Невский проспект
Фото: commons.wikimedia.org by Skif-Kerch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Невский проспект

Среди них Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Грозный, Калуга, Тула, Владикавказ, Новороссийск, Владимир по итогам первого квартала этого года.

Эти города выбрали исходя из мониторинга качества жизни, который провел Финансовый университет при Правительстве России, пишет "Российская газета".

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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