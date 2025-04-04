Революция в лечении облысения: учёные обнаружили чудо-молекулу

Американские исследователи выявили молекулу PP405. Она может пробуждать спящие волосяные фолликулы. Получается, революция в лечении облысения близка.
Ученые заявили, что первые результаты клинических испытаний очень многообещающие. Молекула действует на белок в стволовых клетках фолликула, который удерживает их в покое.
Нанесение препарата на кожу головы перед сном в течение недели показало "статистически значимые" результаты.
Эксперты уверены, что их открытие поможет миллионам людей, которые страдают от выпадения волос.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.