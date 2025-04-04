Революция в лечении облысения: учёные обнаружили чудо-молекулу

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи выявили молекулу PP405. Она может пробуждать спящие волосяные фолликулы. Получается, революция в лечении облысения близка.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Веснушки

Ученые заявили, что первые результаты клинических испытаний очень многообещающие. Молекула действует на белок в стволовых клетках фолликула, который удерживает их в покое.

Нанесение препарата на кожу головы перед сном в течение недели показало "статистически значимые" результаты.

Эксперты уверены, что их открытие поможет миллионам людей, которые страдают от выпадения волос.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

