Швеция готовится к ядерной атаке, а Франция её догоняет: вот как страны будут себя защищать

В Швеции начали укреплять бункеры, во Франции тоже готовятся. Это происходит для безопасности в случае ядерной атаки. Всего в Швеции 64 тысячи бункеров. Их поручили привести в состояние, которое способно защитить людей даже от ядерного удара.
Чтобы бункеры обновили, государство выделило 100 млн крон (порядка 9 млн евро). При необходимости смогут укрыться до 7 млн человек. Интересно, что в Швеции проживает 10,5 млн человек.
Там есть два типа таких укрытий — встроенные в жилые дома, и вырубленные в скалах или построенные из особо прочного бетона. В Швеции поставили цель, что в случае войны каждый гражданин должен будет знать свою роль и быть готовым к действиям, отмечет Bild.
Уже 25 бункеров модернизируют.
Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.