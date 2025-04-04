Швеция готовится к ядерной атаке, а Франция её догоняет: вот как страны будут себя защищать

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В Швеции начали укреплять бункеры, во Франции тоже готовятся. Это происходит для безопасности в случае ядерной атаки. Всего в Швеции 64 тысячи бункеров. Их поручили привести в состояние, которое способно защитить людей даже от ядерного удара.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Швеции

Чтобы бункеры обновили, государство выделило 100 млн крон (порядка 9 млн евро). При необходимости смогут укрыться до 7 млн человек. Интересно, что в Швеции проживает 10,5 млн человек.

Там есть два типа таких укрытий — встроенные в жилые дома, и вырубленные в скалах или построенные из особо прочного бетона. В Швеции поставили цель, что в случае войны каждый гражданин должен будет знать свою роль и быть готовым к действиям, отмечет Bild.

Уже 25 бункеров модернизируют.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

