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Toyota в кризисе: падение продаж и производства из-за скандалов и ценовых войн

Глобальные продажи и производство Toyota в апреле снизились из-за ценовой войны

0:55
Авто

В апреле глобальные продажи и производство Toyota снизились на фоне жесткой ценовой войны в Китае и сокращения продаж в Японии после остановки производства некоторых моделей и скандала с тестированием безопасности у подразделения малых автомобилей.

Глобальные продажи и производство Toyota в апреле снизились из-за ценовой войны
Фото: Wikipedia by Mateusz Włodarczyk is licensed under CC BY-SA 4.0

Продажи Toyota упали на 0,5% по сравнению с прошлым годом, при этом в Китае они снизились на 27%, а в Японии на 14%, несмотря на рост продаж в США и Европе. Производство также сократилось на 4% из-за слабого выпуска в Китае, Японии, Таиланде и Мексике, что перевесило рост производства в США и Индии.

Скандал на заводе Daihatsu и временные остановки производства на заводе в Тихуане, Мексика, также повлияли на результаты. В апреле почти 40% проданных автомобилей Toyota были гибридами, и лишь 2% составили электромобили.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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