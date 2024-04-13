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Mercedes-Benz выпустит мощный кроссовер

Mercedes-Benz планирует выпустить новый кроссовер с 1000-сильным мотором

1:01
Авто

Подразделение AMG, принадлежащее автоконцерну Mercedes-Benz, планирует разработать свой новейший электрический кроссовер, сообщает Газета. Ru.

Mercedes-Benz планирует выпустить новый кроссовер с 1000-сильным мотором
Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации издания, автомобиль будет иметь длину 5080 мм и колесную базу 3000 мм, базируясь на новой платформе AMG. EA. В его салоне предполагается разместить до семи пассажиров. Этот кроссовер, по оценкам, будет состязаться на рынке с такими моделями, как Lotus Eletre и BMW XM.

Оснащенный двумя электромоторами — по одному на каждой оси, и системой полного привода, автомобиль обещает общую мощность не менее 1000 лошадиных сил.

На данный момент на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Германия, идет подготовка к запуску производства этой новой модели. Планируется, что серийное производство начнется примерно в 2026 году. О стоимости кроссовера пока нет информации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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