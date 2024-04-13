Ford атакует Tesla с массированными скидками. Что происходит на рынке электромобилей?

Ford предлагает скидки владельцам Tesla для продажи электрокаров F-150 Lightning и Mustang Mach-E

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Ford предлагает скидки в размере $1,500 владельцам Tesla при покупке электрических автомобилей F-150 Lightning и Mustang Mach-E. Эта необычная тактика направлена на увеличение продаж Ford и конкуренцию с Tesla на рынке электромобилей.

Фото: flickr by Automotive Rhythms is licensed under public domain

Эти скидки, в сочетании с другими бонусами от Ford, делают покупку электромобилей более привлекательной для потенциальных клиентов. Помимо этого, Ford объявил о сдвиге дат начала производства своих электромобилей в Теннесси и Онтарио на более поздние сроки.

Инвесторы и аналитики ожидают дальнейших новостей о спросе на электромобили и эффекте снижения цен, когда Ford представит результаты первого квартала.