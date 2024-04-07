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Собаки в опасности: какие запахи могут стать токсичными для вашего питомца

Какие запахи не переносят собаки: что нельзя давать им нюхать

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Обоняние у собак очень чувствительное. Они способны ощущать запахи в десятки раз сильнее, чем люди, но некоторые ароматы могут быть опасны для них.

Какие запахи не переносят собаки: что нельзя давать им нюхать
Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, некоторые средства и косметика содержат эфирные масла, которые следует использовать осторожно в домах с домашними животными. Особенно стоит быть осторожными с эфирным маслом гвоздики, так как оно может оказаться токсичным для питомцев.

Также необходимо проявлять осторожность с ароматами фруктов и цитрусовых, особенно если у вас есть собаки, склонные к аллергии. Эти запахи могут вызвать неприятные реакции у животных.

Собаки плохо переносят запах перца, особенно опасен перец чили, который может негативно сказаться на их нюхательных рецепторах. Кроме того, ароматы ванили и корицы также могут не нравиться вашим питомцам.

Проведение ремонта в квартире с собаками также требует осторожности, так как некоторые запахи краски, растворителя, лаков и других химических средств могут негативно повлиять на здоровье животных. Это также относится к бытовой химии, включая продукты с содержанием хлора и спирта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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