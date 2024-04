Собаки в опасности: какие запахи могут стать токсичными для вашего питомца

Обоняние у собак очень чувствительное. Они способны ощущать запахи в десятки раз сильнее, чем люди, но некоторые ароматы могут быть опасны для них.

Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication