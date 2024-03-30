Genesis раскрыл планы по своему проекту "Магма"

Больше, чем просто автомобили: Genesis готовится к гонкам с иконой Ле-Мана

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На этой неделе, в честь Нью-Йоркского автосалона, Genesis объявил о своих амбициях в области производства спортивных автомобилей. Бренд представил свой проект "Магма", серию спортивных моделей, которые будут занимать вершину своих линеек моделей. Как неожиданно, Genesis пригласил шестикратного победителя Ле-Мана Джеки Икса в качестве официального консультанта и бренд-посла.

Фото: Wikipedia by MateuszS1616 is licensed under CC BY-SA 4.0

На мероприятии перед автосалоном в понедельник Икс рассказал о желании быть частью "победоносной команды", а главный креативный директор Genesis Люк Донкервольке призвал присутствующих не просто пристегнуть ремни безопасности, а также установить гоночные ремни. Сложно не интерпретировать это как стремление Genesis не только заняться производством спортивных автомобилей, но и участвовать в гонках. В сочетании с увеличенным присутствием бренда в серии Gran Turismo, можно предположить, что это возможно.

К сожалению, на данный момент ничего конкретного не запланировано. "Гонки интересны", — сказал Донкервольке Motor1 на автосалоне в среду. "Нам также нужно найти правильный момент, потому что сегодня, гонки при нестабильности регуляций, на это нельзя рассчитывать, потому что с электрификацией все правила мотоспорта меняются. Поэтому нам нужно подождать немного".

Тем не менее, это определенно находится в районе интересов, хотя не стоит ожидать этого в ближайшие два или три года. Что касается Икса, Донкервольке сказал, что он "приносит другое измерение в группу. Это поддержка программы Магма".

Ранее на этой неделе Икс рассказал Motor1, что решил начать сотрудничать с Genesis после просветления во время поездки в Корею по приглашению Донкервольке. "У меня был выбор либо остаться в прошлом, либо прийти в будущее и жить с людьми, которые настоящие и будущие", — сказал он. "Так что это просто фантастический вариант".

Но пока что он не является типичным представителем типа Ники Лауды для Mercedes или Хельмута Марко для Red Bull. По крайней мере, пока что.