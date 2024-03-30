Водителя могут лишить прав за ДТП, о котором он не знал

Водители могут быть лишены прав за ДТП, даже если они о нем не знали. Это может произойти в случае, когда их действия привели к аварии, хотя не произошло непосредственного столкновения.
Примером такой ситуации служит случай в Ярославле, где водитель, не уступивший дорогу другому автомобилю, заставил его вынужденно изменить траекторию и в результате попал в ДТП, врезавшись в столб.
Первый водитель, уехавший с места происшествия, был обвинен в оставлении места ДТП. Суд будет решать, лишать ли его права водить.
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