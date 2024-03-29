Автоэксперт рассказал, что ждёт бывшего владельца авто, если покупатель не оформит на него ОСАГО

Правила переоформления автомобиля обязывают нового владельца оформить транспортное средство на своё имя в течение 10 дней с момента сделки. Если это не сделано, бывший владелец может столкнуться с серьёзными проблемами. Об этом напомнил руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.
Эти проблемы включат в себя ответственность за происшествия на дороге, штрафы и транспортный налог, пишет Газета.Ru.
Один из главных рисков — это возможность оказаться причастным к ДТП, за которое придется платить владельцу из-за не переоформленного автомобиля.
"Когда закончилось действие ОСАГО, а новый собственник не оформил полис. Тогда в случае ДТП владелец солидарно с водителем несет ответственность за произошедшее и должен оплачивать ремонт пострадавшей стороне и нести издержки, связанные со здоровьем пострадавших", — объяснил Шелков.
Также необходимо помнить о штрафах, которые могут накапливаться на машину новым владельцем, и бывшему собственнику придется обжаловать их. Хранение договора купли-продажи и контроль за переоформлением машины — важные меры предосторожности для избежания таких проблем, заключил автоэксперт.
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