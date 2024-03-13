Автоэксперт рассказал, как не купить машину со скрученным пробегом. Не попадитесь на уловку

Максим Шелков, руководитель экспертного центра "Автокриминалист", выделил факторы риска, с которыми сталкиваются покупатели при приобретении подержанных автомобилей у дилеров.
Он отмечает, что многие дилеры не проводят глубокую диагностику машин, привозимых ими на комиссию, и просто выступают как промежуточное звено при продаже. Шелков также указывает на уменьшение риска покупки автомобиля со скрученным пробегом, если машина принадлежит к марке, на которой специализируется дилер.
Он делает это замечание в контексте возможного законопроекта об ответственности за скручивание пробега у продаваемых автомобилей, который готовит Ассоциация "Российские автомобильные дилеры".
Предложения законопроекта включают уголовную ответственность для продавцов, доказавших свою вину в скручивании пробега, и назначение тюремного наказания на срок до трех лет.
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