Автоэксперт рассказал, как не купить машину со скрученным пробегом. Не попадитесь на уловку

Эксперт предупредил о рисках при покупке подержанного автомобиля у дилера

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Максим Шелков, руководитель экспертного центра "Автокриминалист", выделил факторы риска, с которыми сталкиваются покупатели при приобретении подержанных автомобилей у дилеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Он отмечает, что многие дилеры не проводят глубокую диагностику машин, привозимых ими на комиссию, и просто выступают как промежуточное звено при продаже. Шелков также указывает на уменьшение риска покупки автомобиля со скрученным пробегом, если машина принадлежит к марке, на которой специализируется дилер.

Он делает это замечание в контексте возможного законопроекта об ответственности за скручивание пробега у продаваемых автомобилей, который готовит Ассоциация "Российские автомобильные дилеры".

Предложения законопроекта включают уголовную ответственность для продавцов, доказавших свою вину в скручивании пробега, и назначение тюремного наказания на срок до трех лет.