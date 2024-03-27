В Общественном совете такси предупредили о запрете на работу в перевозках для мигрантов

Председатель "Общественного совета по развитию такси" Ирина Зарипова высказалась о введении запрета на работу иностранных специалистов в сфере перевозок после теракта в "Крокус Сити Холле".
Общественница отметила, что уже несколько регионов России приняли подобные меры, и подобные запреты могут распространиться на всю страну.
"Сегодня такси разрешается водить гражданам только тех стран, где русский язык является государственным — выходцам из Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Всем остальным формально нельзя. После теракта в "Крокусе" запреты, которые сейчас вводят регионы, приобретут массовый характер", — заявила Зарипова.
При этом общественница также упомянула о недостатке кадров в отрасли, особенно в Москве, где не хватает примерно 80 000 водителей. Зарипова отметила, что проблема также существует в регионах. Дефицит кадров связан с уходом водителей на самозанятость и жестким регулированием рынка, пишет Газета.Ru.
Зарипова выразила опасения относительно возможных негативных последствий таких запретов. Повышение тарифов может привести к отказу клиентов от услуг перевозки и нанести ущерб экономикам регионов.
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