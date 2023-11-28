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В общественном совете предложили брать мигрантов на работу в такси из-за нехватки водителей

1:12
Общество

В России наблюдается катастрофическая нехватка водителей такси. Поэтому следует в качестве таксистов брать на работу мигрантов. Такое предложение озвучила глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

В общественном совете предложили брать мигрантов на работу в такси из-за нехватки водителей
Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

Общественница считает, что трудоустраивать мигрантов на работу в такси нужно временно. А для того, чтобы на дорогах был порядок, мигрантов нужно обязать готовиться к сдаче дополнительных экзаменов в ГИБДД.

Зарипова отметила, что высокая стоимость поездок на такси сегодня обусловлена огромной нехваткой водителей.

"Сегодня, так как экономика стабилизируется, рабочие места есть, в такси идет крайне мало людей. Допустить мигрантов к работе — это хорошая инициатива", — сказала Зарипова, слова которой приводит Газета.Ru.

Общественница напомнила, что многие действующие таксисты сейчас находятся на СВО в качестве водителей-механиков. Поэтому именно мигранты могли бы спасти сегодня эту отрасль экономики.

"А когда СВО закончится и наши граждане вернутся, тогда эти меры можно пересмотреть", — добавила Зарипова.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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