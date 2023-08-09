Нехватка водителей и рост расходов на ОСАГО стало причиной роста цен на такси

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость поездок на такси в России впервые за последние десять лет поднялась близко к отметке в 33 рубля за каждый пройденный километр. Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси, раскрыла факторы, которые способствовали этому изменению, включая сезонные колебания и экономическую обстановку в стране, делится "Радио 1".

Фото: Газета.ру

Эксперт подчеркнула, что рост тарифов был вызван увеличением цен на бензин, автозапчасти, автомобили и страхование ОСАГО. Кроме того, на повышение цен повлияла инфляция.

"Всё дорожает, к тому же к цене на тариф добавляют стоимость ОСАГО. Только за последний год стоимость полиса три раза поднималась. Когда мы говорим о полисе для автолюбителя, то это 10-15 тысяч рублей, а для водителей легкового такси это в разы больше. В Москве получить ОСАГО таксисту стоит 90-120 тысяч, в регионах — 40-60 тысяч рублей", — пояснила Зарипова.

Собеседница также подчеркнула, что летом стоимость такси повышается из-за того, что водители уезжают на отдых, в то время как спрос растет.

"Спрос превышает предложение. В летний период водителей такси, желающих везти, меньше, а желающих ехать — больше. Если взять Москву, то летом здесь людей больше, чем зимой, а водителей становится меньше, потому что тони уезжают, отдыхают", — разъяснила Ирина Зарипова.

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